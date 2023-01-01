歲末年終大手筆捧500萬投資 高雄伯運氣好遇警攔阻

高雄林姓男子於去年底，歲末年終之際，到苓雅區一家銀行，匯款500萬欲投資香港公司，行員發現匯款端異常報警；警方勸阻林，投資錢燒光都沒了，並指林運氣好，遇行員和警察幫忙，但有人已血本無歸，林聽完警方一席話，才打消投資念頭。

苓雅警分局福德二路派出所警方，去年12月30日上午9時許，接獲來自轄內建國一路一家銀行報案，指有男子一口氣要匯款投資，疑似遭詐騙，警員林益忠、警員鄭銘豪在線上巡邏趕抵了解。

警方到場後，發現是69歲林姓男子要匯款500萬投資，警方趨前詢問，林男表示，友人告知香港有未上市股票，投資報酬率高，因此想投資賺更多錢。

警方對林男說，「說真的，這500萬對我來說沒什麼，但這500萬，對你來說很重要，阿伯你運氣好，遇到行員和警察幫你」；行員也加入勸阻，指要投資香港上市上櫃公司沒那麼容易。