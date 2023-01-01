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歲末年終大手筆捧500萬投資 高雄伯運氣好遇警攔阻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄林姓男子於去年底，歲末年終之際，到苓雅區一家銀行，匯款500萬欲投資香港公司，行員發現匯款端異常報警；警方勸阻林，投資錢燒光都沒了，並指林運氣好，遇行員和警察幫忙，但有人已血本無歸，林聽完警方一席話，才打消投資念頭。

苓雅警分局福德二路派出所警方，去年12月30日上午9時許，接獲來自轄內建國一路一家銀行報案，指有男子一口氣要匯款投資，疑似遭詐騙，警員林益忠、警員鄭銘豪在線上巡邏趕抵了解。

警方到場後，發現是69歲林姓男子要匯款500萬投資，警方趨前詢問，林男表示，友人告知香港有未上市股票，投資報酬率高，因此想投資賺更多錢。

警方對林男說，「說真的，這500萬對我來說沒什麼，但這500萬，對你來說很重要，阿伯你運氣好，遇到行員和警察幫你」；行員也加入勸阻，指要投資香港上市上櫃公司沒那麼容易。

警方苦勸林男，指很多人假投資錢燒光都沒了，就是沒遇到警察和行員幫忙，警察已經擋太多假投資詐騙案例了，勿因一時貪心，導致血本無歸；林男聽完警方和行員勸阻的一席話，總算打消匯款念頭，表示自己一時衝動未多加查證，險些落入詐騙圈套。

高雄69歲林姓男子，誤信友人投資訊息，去年12月30日，捧500萬匯款投資香港公司，所幸運氣好，遇到警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄69歲林姓男子，誤信友人投資訊息，去年12月30日，捧500萬匯款投資香港公司，所幸運氣好，遇到警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄69歲林姓男子，去年底歲末年終之際，捧500萬到銀行要匯款投資香港公司，運氣好，遇到警方和行員勸阻，保住他的血汗錢。記者石秀華／翻攝
高雄69歲林姓男子，去年底歲末年終之際，捧500萬到銀行要匯款投資香港公司，運氣好，遇到警方和行員勸阻，保住他的血汗錢。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子誤信友人投資訊息，去年12月30日，捧500萬匯款投資香港公司，所幸運氣好，遇到警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子誤信友人投資訊息，去年12月30日，捧500萬匯款投資香港公司，所幸運氣好，遇到警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝

警察 香港 詐騙

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