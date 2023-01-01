跨年夜谷關遊客多 和平警分局送閃燈、反光手環宣導交安

為維護原鄉交通安全，台中市和平警分局昨晚在谷關跨年晚會活動現場，以LED字幕機在夜間宣導交通安全，提醒行人穿亮衣，用路車輛減速慢行，有獎徵答送民眾LED充電式閃燈、反光手環、腰包，遊客反應熱烈。

民國112年重要節日安全維護工作期間自1月1日起至1月31日止，為期31天，昨晚谷關遊客多，和平警分局在跨年晚會谷關活動現場，以交通安全為題材，讓遊客參問答闖關遊戲拿LED充電式警示燈、反光手環、腰包。

和平警分局員警也在場，向遊客宣導酒後不開車、不逆向超車、不超速、尊重路權、停讓行人、微型電動二輪車新規定、行人穿亮衣等，加深民眾用路安全觀念。