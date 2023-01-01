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跨年夜谷關遊客多 和平警分局送閃燈、反光手環宣導交安
為維護原鄉交通安全，台中市和平警分局昨晚在谷關跨年晚會活動現場，以LED字幕機在夜間宣導交通安全，提醒行人穿亮衣，用路車輛減速慢行，有獎徵答送民眾LED充電式閃燈、反光手環、腰包，遊客反應熱烈。
民國112年重要節日安全維護工作期間自1月1日起至1月31日止，為期31天，昨晚谷關遊客多，和平警分局在跨年晚會谷關活動現場，以交通安全為題材，讓遊客參問答闖關遊戲拿LED充電式警示燈、反光手環、腰包。
和平警分局員警也在場，向遊客宣導酒後不開車、不逆向超車、不超速、尊重路權、停讓行人、微型電動二輪車新規定、行人穿亮衣等，加深民眾用路安全觀念。
和平警分局呼籲，春節假期旅遊，應注意交通安全，山區道路狹窄蜿蜒，行前請檢查車輛、加滿油，並開啟大燈提醒來車注意，雙黃線請勿逆向超車、不超速、酒後不開車，安全是回家唯一的路。
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