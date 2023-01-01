快訊

PISA成績逐年下滑遭檢討 芬蘭教育神話出了什麼差錯？

元旦出包 新自強號首發生「軔管漏氣」 台鐵緊急釐清原因

50歲才養成運動習慣 新北市長侯友宜揭維持標準體重20年祕訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年夜谷關遊客多 和平警分局送閃燈、反光手環宣導交安

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

為維護原鄉交通安全，台中市和平警分局昨晚在谷關跨年晚會活動現場，以LED字幕機在夜間宣導交通安全，提醒行人穿亮衣，用路車輛減速慢行，有獎徵答送民眾LED充電式閃燈、反光手環、腰包，遊客反應熱烈。

民國112年重要節日安全維護工作期間自1月1日起至1月31日止，為期31天，昨晚谷關遊客多，和平警分局在跨年晚會谷關活動現場，以交通安全為題材，讓遊客參問答闖關遊戲拿LED充電式警示燈、反光手環、腰包。

和平警分局員警也在場，向遊客宣導酒後不開車、不逆向超車、不超速、尊重路權、停讓行人、微型電動二輪車新規定、行人穿亮衣等，加深民眾用路安全觀念。

和平警分局呼籲，春節假期旅遊，應注意交通安全，山區道路狹窄蜿蜒，行前請檢查車輛、加滿油，並開啟大燈提醒來車注意，雙黃線請勿逆向超車、不超速、酒後不開車，安全是回家唯一的路。

昨天跨年夜谷關湧人潮 ，台中市和平警分局贈遊客閃燈、反光手環，宣導交通安全。圖／警方提供
昨天跨年夜谷關湧人潮 ，台中市和平警分局贈遊客閃燈、反光手環，宣導交通安全。圖／警方提供
昨天跨年夜谷關湧人潮 ，台中市和平警分局贈遊客閃燈、反光手環，宣導交通安全。圖／警方提供
昨天跨年夜谷關湧人潮 ，台中市和平警分局贈遊客閃燈、反光手環，宣導交通安全。圖／警方提供

跨年晚會 慢行

延伸閱讀

羅東跨年晚會雨中開幕 300秒煙花秀照亮雨夜

結合轄區宣導交安 北市警推「城中交通圖鑑」

竹縣新增8處科技執法點 取締闖紅燈、超速等違規

影／全台最高海拔跨年與元旦升旗 台中谷關梨山雙主場倒數

相關新聞

台中大甲男子隨機攻擊女子 影像上網提醒大家注意

台中市大甲區出現一名男子隨機攻擊人事件，一名女子昨天回到家門口，被對方徒手打後腦，送醫檢查有輕微腦震盪，警方已鎖定對象追...

悲傷新年 台東30歲男元旦凌晨自撞 重傷送醫急救

台東縣黃姓男子今天凌晨2時許，駕車南下行經台9線312公里處關山路段，不明原因發生自撞車禍，當場失去呼吸心跳，送關山慈濟...

苗栗縣道140線男開車失控 連撞2車其中1輛進了田

苗栗縣道140線在國道3號苑裡交流道附近，今天凌晨發生1輛小轎車接連撞及路旁電桿及2輛停車，其中1輛側翻在農田，現場一片...

仁德車站旁平交道 機車男騎士「猴急」數次猛撞遮斷桿

台南網友昨天在網路爆料，有人開車行經台南仁德車站旁平交道前，平交道遮斷桿已經放下，前方男騎士卻催油門不斷衝撞遮斷桿數次，...

歲末年終大手筆捧500萬投資 高雄伯運氣好遇警攔阻

高雄林姓男子於去年底，歲末年終之際，到苓雅區一家銀行，匯款500萬欲投資香港公司，行員發現匯款端異常報警；警方勸阻林，投...

跨年夜谷關遊客多 和平警分局送閃燈、反光手環宣導交安

為維護原鄉交通安全，台中市和平警分局昨晚在谷關跨年晚會活動現場，以LED字幕機在夜間宣導交通安全，提醒行人穿亮衣，用路車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。