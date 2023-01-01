台中大甲男子隨機攻擊女子 影像上網提醒大家注意

台中市大甲區出現一名男子隨機攻擊人事件，一名女子昨天回到家門口，被對方徒手打後腦，送醫檢查有輕微腦震盪，警方已鎖定對象追查中。

大甲警分局調查，李姓女子昨天下午回到大甲區育英路住處前，在自家門口外，無故遭到不明男子徒手攻擊後腦，經協助就醫已於當天返家休息。

警方初步鎖定為鄭姓男子，該男子行蹤不明，仍持續擴大調閱監視器，了解他行蹤， 報案人暫未提出告訴，警方已告知相關權益事宜。

民眾在地方臉書Po出打人男子畫面，提醒大家注意，也呼籲大家看到此人要注意並通報，被打女子已送醫院並報警。