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台南老翁跨年夜坐警車 警當代駕騎三輪車送回家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

三輪車跑不快，上面坐著帥警察。台南警二分局中正派出所員警邱黃秉義，在寒冷的跨年夜被民眾目擊騎著三輪車在中華西路上，原來是熱心的他當起了代駕，幫忙迷途的老翁把三輪車騎回家。

昨天深夜10點多，中正派出所警員吳嘉佩、邱黃秉義開著警車巡邏時，在中華西路與府前一街口發現年邁的老阿伯牽著一輛三輪腳踏車，步伐不穩的走在中華西路臨安橋上，員警見狀立即上前關切。

原來90歲的錢姓老翁因年紀大了，記憶力衰退，有些輕微失智，無法向警方清楚表明身分，也無法敘述住家在何處，所幸員警在他身上發現證件，考量當時夜已深且氣溫寒冷，老翁身體狀況恐無法再騎三輪車，決定幫助他返家。員警將老翁扶上巡邏車後，邱黃秉義則是跨上三輪車幫老翁騎回中西區大埔街的家中。

台南市警二分局表示，老翁年紀已長且有點虛弱，當時天氣寒冷，員警擔心老翁可能無法獨自再騎乘三輪車返家，才會出此方式。警員邱黃秉義從警以來第一次騎乘三輪車略顯生疏，騎著三輪車感覺有點費力，但將老翁送回家安頓好後，老翁口中不斷說著「太感謝你們了！」讓他心中倍感溫暖。

台南警二分局中正派出所員警邱黃秉義，在寒冷的跨年夜騎著三輪車在中華西路上，幫忙迷途的老翁把三輪車騎回家。記者黃宣翰／翻攝
台南警二分局中正派出所員警邱黃秉義，在寒冷的跨年夜騎著三輪車在中華西路上，幫忙迷途的老翁把三輪車騎回家。記者黃宣翰／翻攝
90歲的錢姓老翁在台南市中華西路迷路，警員護送他安全回家。記者黃宣翰／翻攝
90歲的錢姓老翁在台南市中華西路迷路，警員護送他安全回家。記者黃宣翰／翻攝

台南 大埔

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