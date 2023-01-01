台中肝癌4期男開車外出6小時未返家 員警街頭找到他
台中一名63歲游姓男子患肝癌4期，上月28日獨自開車外出6小時仍未回家，也沒帶手機，家人急報案，豐原警方和家屬地毯式搜尋，凌晨在街頭找到他，他已癱軟無力語無倫次，幸好平安被送回家。
台中市警局豐原分局合作派出所警員莊萬坪上月28日深夜11點在派出所值勤時，一名男子焦急衝進報案，稱他弟弟當天下午5點獨自開車外出購物即未返家，之前未曾有過此情形，因患有肝癌4期又未帶手機，擔心他身體不適在外發生意外，尋求警方協助。
警員先安撫家屬的情緒，立即協助完成受理失蹤協尋及通報，所內同事協助調閱失蹤者行車紀錄，不斷擴大追查發現游男所開小貨車最後出現在大雅區神林南路313巷附近即失去蹤跡，副所長張葉強率警員莊萬坪開車到該處，與家屬兵分二路地展開地毯式搜索。
29日凌晨0點55分，眾人在神林南路民宅前發現游男所開車輛。員警攔停後，游男一見是家人即下車並癱坐路邊，現場檢視游男未受傷但已精神渙散且語無倫次，研判應是身體不適忘記返家路線，才會獨自在外開車游蕩6小時，員警將游男載返派出所協助家屬辦理撤尋，並提供茶水、食物。
家屬對警方不分晝夜、盡心盡力的協助尋回至親，避免憾事發生，不斷道謝，合作派出所長蕭偉志呼籲，民眾如遇類似情形可以立即至最近派出所報案協尋，警方受理建檔後，會立即通報全國警政單位協尋，把握協尋的黃金時間找回家人。
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