仁德車站旁平交道 機車男騎士「猴急」數次猛撞遮斷桿
台南網友昨天在網路爆料，有人開車行經台南仁德車站旁平交道前，平交道遮斷桿已經放下，前方男騎士卻催油門不斷衝撞遮斷桿數次，危險的場面讓女乘客忍不住尖叫，令人捏了一把冷汗。
鐵路警察今天說，將通知機車騎士到案說明，從照片看來，男騎士在黃色網狀線臨停，違反道路交通管理處罰條例第56條1之1 項規定可罰600元至1200元以下罰鍰 。
網友在臉書「爆料公社」貼出影片和照片，去年12月31日下午3點多開車行經台南仁德區中正路一段、仁德車站旁平交道時，看見一名騎士行為相當脫序。身穿紅外套的男騎士不顧遮斷桿已經放下，先倒車拉開距離，接著催油門加速衝撞遮斷桿，過程中還一度焦慮地不斷抖腳。
男騎士前後衝撞遮斷桿，其中一次甚至嚇到火車司機員鳴笛警告，危險的場面讓女乘客忍不住尖叫。原PO目擊騎士的行為後，忍不住感嘆「是有多急，遮斷桿一開，他就直往左前衝，加速離去。
其他網友留言說：「直接檢舉吧」、「檢舉他，2023新年禮物」、「太瘋了，想被火車撞嗎」、「可惡，沒看到想看的畫面」。
鐵路警察局高雄分局台南分駐所說，如故意撞斷平交道遮斷桿，可開罰9萬元，將通知機車騎士到案說明，從資料照片看來，男騎士雖未撞斷遮斷桿，但在黃色網狀線臨停，違反道交條條例56條1之1 項規定可開罰600元至1200元以下罰鍰。
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