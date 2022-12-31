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「大嫂」勸鄰安靜反遭賞巴掌 10餘人夜闖社區引警快打

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區1名婦人身體不適，社區大樓住處樓上住戶昨晚又開趴吵鬧，婦人受不了上樓勸說，卻遭外籍女子賞巴掌，婦人丈夫得知後找來十餘名黑衣人到場叫陣，社區保全見狀報警處理，火爆現場至今天凌晨才解除。

據悉，李姓男子曾是道上人物，家住北投一處社區，其妻子身體不適需要休養，樓上住戶昨晚又與多名友人在家中開派對，李妻被吵得受不了，無奈上樓勸說派對小聲一點，未料對方1名韓籍女子反要李女別多事，一言不合之下伸手賞李妻一巴掌，雙方爆發推擠衝突。

李男得知妻子被賞巴掌，當場暴怒，撥打電話呼叫十餘名小弟到社區大樓樓下集合，要樓上開派對的鄰居出面給交代，社區保全見狀報警處理，轄區北投分局警方獲報啟動快打機制，出動大批員警到場，一觸即發的火爆現場才未釀成嚴重衝突。

事後，李男因妻子被打，欲提告傷害、妨害自由罪，希望警方將對方依現行犯逮捕，派對成員則向警方表示，那麼多人圍在社區內，他們心生畏懼，希望員警將眾人趕走，現場直至今晨5時才解除。

警方表示，現場是1名英籍男子、1對韓籍兄妹在家中飲酒聚會，與李姓婦人爆發口角，轄區警方獲報出動20餘員壓制現場，未釀嚴重衝突，李男陪妻子驗傷後赴警所提告對方3人傷害、妨害自由罪，外籍民眾也反告恐嚇罪，全案清查後將依法送辦涉案10餘人。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿暴力解決，若有不法，警方定將究辦。

轄區北投分局啟動快打機制，出動20餘員警力到場處理。記者李隆揆／攝影
轄區北投分局啟動快打機制，出動20餘員警力到場處理。記者李隆揆／攝影

派對 北投 保全

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