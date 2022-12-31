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換車牌行竊電纜線 3工地總財損近百萬主嫌送辦後遭押
劉姓男子無業，近期盯上無人看管的工地行竊電纜線，接連下手造成3處工地損失，財損初估近百萬元，台北市警方調閱監視器畫面鎖定劉男身分，循線將其查緝到案，查扣行竊工具及毒品安非他命數包，詢後依法送辦。
警方調查，45歲劉男夥同2名友人，11月間在基隆市偷拆他人汽車車牌，掛在自身座車上，11月23日凌晨駕車到台北市南港區忠孝東路七段一處工地，用電剪、虎鉗等工具竊走大量電纜線，載往桃園地區剝除纜線外皮，變賣銅線。
轄區南港派出所員警獲報介入調查，透過監視器畫面追查竊嫌行蹤，先是鎖定犯案車牌找上車主，車主卻稱車輛停在基隆市多時都沒使用，否認涉案，警方清查才發現，劉男等人犯案前先與他人車輛換車牌，得手後返回原處將車牌換回來。
經員警深入追查，終於鎖定劉男身分，12月19日持票前往劉男住處逮人，劉男見法網難逃，坦承犯行，並表示落網前兩天，也曾在南港區另2處工地用相同手法行竊，但拒不交代共犯身分；警方清查3起竊案財損近百萬元，已鎖定其餘2人身分，持續追緝當中。
員警在劉男汽車上查獲虎鉗、破壞剪、電纜剪、螺絲起子、註銷車牌等做案工具，另在劉男衣物中搜出安非他命數包，帶返偵詢後，依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，士林地檢署複訊後，聲押獲准。
警方提醒，年節將至，民眾應慎防宵小犯案，務必妥善保管財物，住家、公司、營業場所、工地等，應裝設監視器以利監控出入動態，遇有可疑人士可撥打110報案專線報警處理。
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