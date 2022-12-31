影／有車手！熱血運匠載客發現不對勁 機警助警逮人

雲林縣斗六警分局今天破獲一起詐騙案，歸功一名在高鐵雲林站排班的計程車司機，載客時機警察覺有異，警民合作合力捉捕年輕車手到案，順利將被害人遭騙的50萬元積蓄找回，當事人獲知頻道謝，警方事後也頒發阻詐獎金答謝這名熱血運匠。

計程車司機前天於高鐵雲林站接送22歲廖姓男子至古坑鄉，男子請司機等候，自己便下車與另一名74歲林姓老翁「面交」，當時司機就察覺到廖男神色有異，且從新北市到陌生之地雲林收取巨款，即使內心感到不對勁，仍不動聲色繼續接送廖男。

因廖男人生地不熟，司機認為其中有詐，暗自將車開往斗六警分局公正派出所，約下午1時許到達警所廣場，司機大喊「有車手！快抓車手！」成功引起路人及警方注意，紛紛上前協助捉捕廖男。

66歲的司機腳步飛快，一下就追上年輕小伙子腳程，員警也迅速將廖男帶回警所偵詢，起初廖還堅稱「錢是我的，剛才去ATM領的！」但眼見多達50萬元的千元大鈔，且都是一捆捆綁好的狀態，員警直言「上面戳印是合作金庫虎尾分行，怎麼會是提款機領的」當場戳破廖男謊言，全案依詐欺罪移送雲林地檢署偵辦。