快訊

本要寄到美國 墨西哥機場X光機驚見包裹藏「4顆人類頭蓋骨」

頑強的真理衛道者：前天主教宗本篤十六世病逝

今晚你選哪縣市？免費演唱會壓軸超大咖 6縣市跨年晚會卡司盤點

台中母嬰過馬路遭公車撞死 監視器畫面曝光

中央社／ 台中31日電

台中市27日深夜豐原客運公車撞上伊拉克籍季男一家3口，妻子、1歲兒子身亡，肇事影像曝光，只見3人已經快過完馬路，公車幾乎無煞車撞上，向前滑行數十公尺才停下。

豐原客運280路公車27日深夜行經北區學士路、英才路口，左轉時撞上季男一家3口，30歲李姓妻子、1歲兒子身亡，肇事路口監視器畫面今天曝光。

畫面中看到，豐原客運280路公車行經學士路、英才路口時稍微減速，等待對向車輛經過後，加速左轉英才路，撞上季男一家3口，公車撞倒人後，往前行駛近20公尺才停車，陳姓司機下車查看，隨後跑回車上再下車查看季男。

另段路口監視器畫面則顯示，當時季男推著嬰兒車，車內有1歲兒子，他和妻子並肩走在斑馬線上，公車左轉駛來毫無煞車跡象，車頭撞上3人，沒多久救護車到場。

季男受到輕傷卻痛失妻兒，日前，他在案發後指出，一家人要去麥當勞，後來麥當勞打烊了，折返回家，走在斑馬線上，公車卻突然駛來且車速很快，他自己被公車撞倒，推車的兒子、妻子被撞出去，想救人來不及，兒子死亡，妻子送醫也不治，傷痛欲絕。

公車 兒子

延伸閱讀

警方明起「加強重要節日安全維護」 強調不影響員警休假

影／想走斑馬線連4台轉彎車都不讓 高雄妹子無奈放棄掉頭

台南試辦社區安全防護監視器 補強治安、交通防護

影／台中公車輾斃行走斑馬線母子　客運業者籲：轉彎慢、看、停

相關新聞

影／有車手！熱血運匠載客發現不對勁 機警助警逮人

雲林縣斗六警分局今天破獲一起詐騙案，歸功一名在高鐵雲林站排班的計程車司機，載客時機警察覺有異，警民合作合力捉捕年輕車手到...

影／曳引車司機恍神撞電線桿 路邊機車無辜遭波及

曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，一輛停放路邊機車也無辜遭波及，現場無人受傷。林...

刑事局引進「光譜影像比對儀」 輕鬆辨識偽造印文簽名

刑事警察局表示，近年來分批建置、汰換多項鑑識設備，精進證物鑑識與現場處理，統計2020年1月至今，刑事局運用「光譜影像比...

台中罰單惹議？騎機車收到「汽車」罰單 警方說話了

台中市議員張芬郁今天PO文表示，張姓男子歲末收到騎機車遭檢舉違規罰單，對象竟是「汽車駕駛人」惹民怨。警方說明，罰單違規事...

影／驚見台版「霍爾的移動城堡」 恆春民宿小木屋老闆荷包失血

1輛載運小木屋的拖板車行駛屏東縣恆春鎮台26線恆公路上，民眾拍下影片昨天PO上網路社群，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」；...

無酒駕半夜自撞車頭爆炸 警：睡飽再上路

嘉義縣32歲林姓男子昨駕車北上，途經二林鎮斗苑路三段，直行自撞電路電線桿，車頭引擎瞬間爆炸，林男傷重昏迷送醫急救，迄今意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。