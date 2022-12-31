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影／曳引車司機恍神撞電線桿 路邊機車無辜遭波及

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，一輛停放路邊機車也無辜遭波及，現場無人受傷。林男酒測值為零，確實事故原因有待警方進一步調查釐清。

新北汐止警方今天下午2時2時35分獲報，汐止區大同路一段286巷口發生車禍意外，員警到場發現，由林姓男子（44歲）駕駛的貨櫃曳引車，沿大同路一段往基隆方向行駛時，疑似精神不濟，一時恍神不慎自撞電線桿，還波及路邊機車，所幸現場無人受傷。

員警依規定處理及指揮疏導管制，現場封閉大同路往基隆方向外側車道，尚餘內線2車道可通行，目前非上班交通尖峰時段，未造成交通壅塞情形。因電線桿斷裂，警方同步知會台電公司及區公所人員到場協助處理。

曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區大同路一段，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，還波及無辜機車，現場無人受傷。記者王長鼎／翻攝
曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區大同路一段，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，還波及無辜機車，現場無人受傷。記者王長鼎／翻攝
曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區大同路一段，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，還波及無辜機車，現場無人受傷。記者王長鼎／翻攝
曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區大同路一段，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，還波及無辜機車，現場無人受傷。記者王長鼎／翻攝
曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區大同路一段，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，還波及無辜機車，現場無人受傷。記者王長鼎／翻攝
曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區大同路一段，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，還波及無辜機車，現場無人受傷。記者王長鼎／翻攝
曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區大同路一段，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，還波及無辜機車，現場無人受傷。記者王長鼎／翻攝
曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區大同路一段，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，還波及無辜機車，現場無人受傷。記者王長鼎／翻攝

汐止 基隆

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