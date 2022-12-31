影／曳引車司機恍神撞電線桿 路邊機車無辜遭波及

曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，一輛停放路邊機車也無辜遭波及，現場無人受傷。林男酒測值為零，確實事故原因有待警方進一步調查釐清。

新北汐止警方今天下午2時2時35分獲報，汐止區大同路一段286巷口發生車禍意外，員警到場發現，由林姓男子（44歲）駕駛的貨櫃曳引車，沿大同路一段往基隆方向行駛時，疑似精神不濟，一時恍神不慎自撞電線桿，還波及路邊機車，所幸現場無人受傷。