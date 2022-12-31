快訊

李玟暴瘦剩42.3公斤！「身插引流管」照曝光 狀況引擔憂

再點名侯郭朱 趙少康：只要侯友宜表態「主席想擋也擋不住」

恆春驚見「移動小木屋」 警方告發最高可罰1.8萬

中央社／ 屏東縣31日電

日前一輛拖板車載運小木屋行駛在屏東恆春鎮上，影片在網路流傳，網友戲稱「霍爾的移動城堡」，經警方檢視影片，認已違反道路交通管理處罰條例，最高可裁處1萬8000元。

網路一段48秒的影片，可看見房屋在移動，隨著視線越來越近，這才發現是一輛拖板車載著一棟房子，房屋相當完整，有大門、窗戶的日式房屋，讓民眾驚呼「霍爾的移動城堡。」此舉也引來警方關注。

屏東縣政府警察局恆春分局第四組長陳憲峰今天接受媒體聯訪指出，檢視影片發現地點在恆春鎮台26線上，拖板車載運的小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條例第29條，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

陳憲峰表示，貨車整體裝載物品超長、超高、超寬、超重，應依規定向車籍所在地公路監理機關申請臨時通行證，以免造成危險。

屏東縣政府 恆春 警察

延伸閱讀

影／驚見台版「霍爾的移動城堡」 恆春民宿小木屋老闆荷包失血

屏南快速道路研擬路廊出爐 公路局原則同意、地方盼加速

恆春男子路過民宅 見大門沒關起竊心遭逮

一次滿足送夕陽、瘋跨年、迎曙光 墾丁元旦連假掀搶房熱

相關新聞

影／曳引車司機恍神撞電線桿 路邊機車無辜遭波及

曳引車司機林姓男子今天駕車行經新北市汐止區，疑似精神不濟，不慎撞上電線桿，一輛停放路邊機車也無辜遭波及，現場無人受傷。林...

刑事局引進「光譜影像比對儀」 輕鬆辨識偽造印文簽名

刑事警察局表示，近年來分批建置、汰換多項鑑識設備，精進證物鑑識與現場處理，統計2020年1月至今，刑事局運用「光譜影像比...

台中罰單惹議？騎機車收到「汽車」罰單 警方說話了

台中市議員張芬郁今天PO文表示，張姓男子歲末收到騎機車遭檢舉違規罰單，對象竟是「汽車駕駛人」惹民怨。警方說明，罰單違規事...

影／驚見台版「霍爾的移動城堡」 恆春民宿小木屋老闆荷包失血

1輛載運小木屋的拖板車行駛屏東縣恆春鎮台26線恆公路上，民眾拍下影片昨天PO上網路社群，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」；...

無酒駕半夜自撞車頭爆炸 警：睡飽再上路

嘉義縣32歲林姓男子昨駕車北上，途經二林鎮斗苑路三段，直行自撞電路電線桿，車頭引擎瞬間爆炸，林男傷重昏迷送醫急救，迄今意...

影／黑幫堂主母親公祭 1500人出席 警逮4通緝犯

竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。