恆春驚見「移動小木屋」 警方告發最高可罰1.8萬
日前一輛拖板車載運小木屋行駛在屏東恆春鎮上，影片在網路流傳，網友戲稱「霍爾的移動城堡」，經警方檢視影片，認已違反道路交通管理處罰條例，最高可裁處1萬8000元。
網路一段48秒的影片，可看見房屋在移動，隨著視線越來越近，這才發現是一輛拖板車載著一棟房子，房屋相當完整，有大門、窗戶的日式房屋，讓民眾驚呼「霍爾的移動城堡。」此舉也引來警方關注。
屏東縣政府警察局恆春分局第四組長陳憲峰今天接受媒體聯訪指出，檢視影片發現地點在恆春鎮台26線上，拖板車載運的小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條例第29條，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
陳憲峰表示，貨車整體裝載物品超長、超高、超寬、超重，應依規定向車籍所在地公路監理機關申請臨時通行證，以免造成危險。
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