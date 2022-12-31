台中桂蘭獅子會善心捐贈強化消防救災能量

台中市桂蘭獅子會熱心公益，今天在台中市消防局第四救災救護大隊大肚分隊舉行捐贈儀式，由會長周雍正代表捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架，台中市政府消防局簡任技正林裕芳受贈，並致贈感謝狀，感謝桂蘭獅子會熱心公益的義舉，提升救災能量。

台中市消防局說明，此次捐贈的空氣呼吸器背架可用於災害搶救時，保護消防人員進出火場安全，也可應用在民眾及搶救人員受困時的RIT（消防快速救援小組）救援器材，對於消防勤務助益甚大，迅速落實災害搶救。

消防局指出，每年逢秋冬季大肚山台地常發生雜草火警，海線地區風勢猛烈，加速火勢、擴大延燒，以致消防人員搶救不易，疲於奔命。此次捐贈的活塞噴霧機，適合消防員執行雜草火警時，節省布置水帶及人員來回搬運水帶造成的體力耗費，救災更有效率、保障，守護民眾生命財產安全，使市民生活在安全、安心、幸福的城市。