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台中桂蘭獅子會善心捐贈強化消防救災能量

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市桂蘭獅子會熱心公益，今天在台中市消防局第四救災救護大隊大肚分隊舉行捐贈儀式，由會長周雍正代表捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架，台中市政府消防局簡任技正林裕芳受贈，並致贈感謝狀，感謝桂蘭獅子會熱心公益的義舉，提升救災能量。

台中市消防局說明，此次捐贈的空氣呼吸器背架可用於災害搶救時，保護消防人員進出火場安全，也可應用在民眾及搶救人員受困時的RIT（消防快速救援小組）救援器材，對於消防勤務助益甚大，迅速落實災害搶救。

消防局指出，每年逢秋冬季大肚山台地常發生雜草火警，海線地區風勢猛烈，加速火勢、擴大延燒，以致消防人員搶救不易，疲於奔命。此次捐贈的活塞噴霧機，適合消防員執行雜草火警時，節省布置水帶及人員來回搬運水帶造成的體力耗費，救災更有效率、保障，守護民眾生命財產安全，使市民生活在安全、安心、幸福的城市。

周周雍正表示，消防工作保衛市民安全的精神令人敬佩，此次捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架提升消防救災能量，希望讓消防工作更順利，也使社會充滿良善循環。

台中市桂蘭獅子會今天在大肚消防分隊捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架等消防器材。圖／台中市消防局提供
台中市桂蘭獅子會今天在大肚消防分隊捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架等消防器材。圖／台中市消防局提供
台中市桂蘭獅子會今天在大肚消防分隊捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架等消防器材。圖／台中市消防局提供
台中市桂蘭獅子會今天在大肚消防分隊捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架等消防器材。圖／台中市消防局提供
台中市桂蘭獅子會今天在大肚消防分隊捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架等消防器材。圖／台中市消防局提供
台中市桂蘭獅子會今天在大肚消防分隊捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架等消防器材。圖／台中市消防局提供
台中市桂蘭獅子會今天在大肚消防分隊捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架等消防器材。圖／台中市消防局提供
台中市桂蘭獅子會今天在大肚消防分隊捐贈活塞噴霧機及空氣呼吸器背架等消防器材。圖／台中市消防局提供

台中市 獅子會

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