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警方明起「加強重要節日安全維護」 強調不影響員警休假

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南白河警分局宣布明晚10點到明年1月31日深夜執行「112年加強重要節日安全維護工作」。警方表示，除了加強防治犯罪。為讓努力付出的員警也能返鄉與家人團聚，白河分局員警在春節期間會有連續假期，「讓員警除了工作，亦能兼顧家庭」。

白河分局長劉其賢表示，白河分局轄區遼闊，有關子嶺風景區、東山咖啡公路、菁寮老街等觀光區及白河交流道，偶有民眾在山中突發狀況，為能即時為民服務處理案件，會安排員警以最有效率的方式協助民眾。

白河分局因地理位置、轄區有眾多外來人口，影響犯罪率的發生。警方表示，員警深入轄區各處，積極探查可疑犯罪情事，主動偵辦、認真處理各項刑事案件。更運用科技執法，事先預防性在重要路口、地點裝設監視器，爭取112年增設監視器提高民眾的安全。

劉其賢表示，治安平穩、交通順暢、民眾安心是首要任務，因應轄區狀況提早規畫勤務，結合地方活動、深入各社區宣導，向民眾說明交通安全、防制犯罪等重要安全宣導，希望民眾在新的一年能安心。

台南白河警分局宣布明晚10點到明年1月31日深夜執行「112年加強重要節日安全維護工作」。記者周宗禎／翻攝
台南白河警分局宣布明晚10點到明年1月31日深夜執行「112年加強重要節日安全維護工作」。記者周宗禎／翻攝
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白河 監視器

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