台中罰單惹議？騎機車收到「汽車」罰單 警方說話了

台中市議員張芬郁今天PO文表示，張姓男子歲末收到騎機車遭檢舉違規罰單，對象竟是「汽車駕駛人」惹民怨。警方說明，罰單違規事實欄是由智慧型執法系統產出，將加強員警教育訓練；依道路交通管理處罰條例「汽車」包括機車，將函請修法改進。

張芬郁說明，張男日前騎車行經大里區工業路、工業九路口時，為閃避右側轎車，待回到右側車道停等紅燈時，因沒打方向燈遭檢舉，她要求執法單位嚴格檢視檢舉照片，這張罰單「未依規定使用方向燈」指的是變換車道嗎？

張芬郁呼籲，民眾為了拚三餐還要為1200元去打官司？多少人是忍氣付了算。執法單位應嚴格檢視並且使用當事人理解的語言，不要徒增民怨，當事人為機車騎士，但罰單寫的是汽車、受處罰對象也是「汽車駕駛人」。

台中市警局霧峰分局交通組組長郭育奇說明，經再次檢視檢舉人提供的檢舉影像發現，這輛機車在今年11月10日上午10時24分，行經大里區工業路、工業九路口，變換車道，跨越快慢車道分隔線，未依規定使用方向燈，依道路交通管理處罰條例舉發。