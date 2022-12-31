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台中罰單惹議？騎機車收到「汽車」罰單 警方說話了
台中市議員張芬郁今天PO文表示，張姓男子歲末收到騎機車遭檢舉違規罰單，對象竟是「汽車駕駛人」惹民怨。警方說明，罰單違規事實欄是由智慧型執法系統產出，將加強員警教育訓練；依道路交通管理處罰條例「汽車」包括機車，將函請修法改進。
張芬郁說明，張男日前騎車行經大里區工業路、工業九路口時，為閃避右側轎車，待回到右側車道停等紅燈時，因沒打方向燈遭檢舉，她要求執法單位嚴格檢視檢舉照片，這張罰單「未依規定使用方向燈」指的是變換車道嗎？
張芬郁呼籲，民眾為了拚三餐還要為1200元去打官司？多少人是忍氣付了算。執法單位應嚴格檢視並且使用當事人理解的語言，不要徒增民怨，當事人為機車騎士，但罰單寫的是汽車、受處罰對象也是「汽車駕駛人」。
台中市警局霧峰分局交通組組長郭育奇說明，經再次檢視檢舉人提供的檢舉影像發現，這輛機車在今年11月10日上午10時24分，行經大里區工業路、工業九路口，變換車道，跨越快慢車道分隔線，未依規定使用方向燈，依道路交通管理處罰條例舉發。
郭育奇指出，罰單上違規事實欄，為舉發警員從智慧型執法系統輸入後自動產出顯示，依道路交通管理處罰條例「汽車」包括機車；霧峰分局將持續加強員警教育訓練，要求承辦警員審慎處理交通違規檢舉案件，以提升執法品質，保障民眾權益。另外，有關違規事實將機車含括在汽車內，將函請警察局轉警政署修法改進。
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