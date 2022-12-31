聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驚見台版「霍爾的移動城堡」 恆春民宿小木屋老闆荷包失血
1輛載運小木屋的拖板車行駛屏東縣恆春鎮台26線恆公路上，民眾拍下影片昨天PO上網路社群，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」；屏東恆春分局檢視影片內容，發現拖板車載運的小木屋寬度已超出車身，還有1人乘坐於車輛後方，2項都違反道路交通管理處罰條例，將逕行告發車主，開罰合計至少6000元。
據了解，雇用拖板車載運小木屋的是恆春鎮上一家民宿，主人將其中1間小木屋移到3公里外的鎮郊放置，載送途中被民眾拍下影片PO上網路社群，因畫面有趣且難得一見引發議論，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」，也引起警方關切，屋主荷包「失血」至少6000元。
恆春警方說，拖板車載運的小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條第29條，可處新臺幣3000以上1萬8000以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，1人乘坐於車輛後方也違反第30條「車廂以外載客」，同樣可處新臺幣3000以上1萬8000以下罰鍰，警方將依法掣單告發。
恆春警分局長林明波表示，貨櫃及貨車裝載整體超長、超寬、超高、超重之物品，應依規定向起運地或車籍所在地公路監理機關申請核發臨時通行證，憑證行駛，呼籲用路人勿貪圖一時方便未申請就上路，以免造成危險，釀成大禍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言