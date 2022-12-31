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影／驚見台版「霍爾的移動城堡」 恆春民宿小木屋老闆荷包失血

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

1輛載運小木屋的拖板車行駛屏東縣恆春鎮台26線恆公路上，民眾拍下影片昨天PO上網路社群，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」；屏東恆春分局檢視影片內容，發現拖板車載運的小木屋寬度已超出車身，還有1人乘坐於車輛後方，2項都違反道路交通管理處罰條例，將逕行告發車主，開罰合計至少6000元。

據了解，雇用拖板車載運小木屋的是恆春鎮上一家民宿，主人將其中1間小木屋移到3公里外的鎮郊放置，載送途中被民眾拍下影片PO上網路社群，因畫面有趣且難得一見引發議論，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」，也引起警方關切，屋主荷包「失血」至少6000元。

恆春警方說，拖板車載運的小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條第29條，可處新臺幣3000以上1萬8000以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，1人乘坐於車輛後方也違反第30條「車廂以外載客」，同樣可處新臺幣3000以上1萬8000以下罰鍰，警方將依法掣單告發。

恆春警分局長林明波表示，貨櫃及貨車裝載整體超長、超寬、超高、超重之物品，應依規定向起運地或車籍所在地公路監理機關申請核發臨時通行證，憑證行駛，呼籲用路人勿貪圖一時方便未申請就上路，以免造成危險，釀成大禍。

1輛載運小木屋的拖板車行駛屏東縣恆春鎮台26線恆公路上，民眾拍下影片昨天PO上網路社群，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」。圖／警方提供
1輛載運小木屋的拖板車行駛屏東縣恆春鎮台26線恆公路上，民眾拍下影片昨天PO上網路社群，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」。圖／警方提供
1輛載運小木屋的拖板車行駛屏東縣恆春鎮台26線恆公路上，民眾拍下影片昨天PO上網路社群，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」。圖／警方提供
1輛載運小木屋的拖板車行駛屏東縣恆春鎮台26線恆公路上，民眾拍下影片昨天PO上網路社群，有網友戲稱是「霍爾的移動城堡」。圖／警方提供

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