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無酒駕半夜自撞車頭爆炸 警：睡飽再上路

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

嘉義縣32歲林姓男子昨駕車北上，途經二林鎮斗苑路三段，直行自撞電路電線桿，車頭引擎瞬間爆炸，林男傷重昏迷送醫急救，迄今意識仍模糊。警方調查，初步排除汽車機械故障導致失控自撞，可能是林男半夜開車精神不濟。

林男昨（12月30日）上午4點多在二林鎮斗苑路三段自撞，車頭爆炸起火，路過民眾熱心通報119救護車和警方趕到，幸好只燒毀車頭，救護人員救出卡在車內身體多處受傷且陷入昏迷的林男，先送二林基督教醫院穩定生命跡象，再送彰化基督教醫院救治。

員警抽血檢測林男的酒測值為0，他的家人趕到後也未多說林男來彰化縣目的，全副精神放在林男車禍的未來癒後狀況。據了解，警方從路口監視錄影畫面研判，當時幾乎車子開內側車道，林男開車偏向外側車道並直行，沒減速狀況下撞上路邊電線桿，可能與精神不濟有關，但車禍發生真正原因有待進一步調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣林姓男子駕車自撞彰化縣二林鎮斗苑路三段的電線桿後車頭爆炸。圖／民眾提供
嘉義縣林姓男子駕車自撞彰化縣二林鎮斗苑路三段的電線桿後車頭爆炸。圖／民眾提供
嘉義縣林姓男子駕車自撞彰化縣二林鎮斗苑路三段的電線桿，車輛零件碎一地。圖／民眾提供
嘉義縣林姓男子駕車自撞彰化縣二林鎮斗苑路三段的電線桿，車輛零件碎一地。圖／民眾提供
嘉義縣林姓男子駕車在彰化縣二林鎮自撞電線桿，車頭全毀。圖／民眾提供
嘉義縣林姓男子駕車在彰化縣二林鎮自撞電線桿，車頭全毀。圖／民眾提供

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