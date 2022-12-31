無酒駕半夜自撞車頭爆炸 警：睡飽再上路

嘉義縣32歲林姓男子昨駕車北上，途經二林鎮斗苑路三段，直行自撞電路電線桿，車頭引擎瞬間爆炸，林男傷重昏迷送醫急救，迄今意識仍模糊。警方調查，初步排除汽車機械故障導致失控自撞，可能是林男半夜開車精神不濟。

林男昨（12月30日）上午4點多在二林鎮斗苑路三段自撞，車頭爆炸起火，路過民眾熱心通報119救護車和警方趕到，幸好只燒毀車頭，救護人員救出卡在車內身體多處受傷且陷入昏迷的林男，先送二林基督教醫院穩定生命跡象，再送彰化基督教醫院救治。

員警抽血檢測林男的酒測值為0，他的家人趕到後也未多說林男來彰化縣目的，全副精神放在林男車禍的未來癒後狀況。據了解，警方從路口監視錄影畫面研判，當時幾乎車子開內側車道，林男開車偏向外側車道並直行，沒減速狀況下撞上路邊電線桿，可能與精神不濟有關，但車禍發生真正原因有待進一步調查。

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