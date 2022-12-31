高雄小吃店名牌包遭竊損失數萬 警鎖定竊嫌追緝

高雄三民區建國三路一間小吃店錢姓業者26日開店時將手提包放在櫃台下，但林姓男子經過時見四下無人便拿走名牌手提包和現金數萬元，警方正查緝林男到案當中。

高雄市政府警察局三民一分局今天發布訊息指出，長明派出所26日中午11時許接獲三民區建國三路上一間小吃店業者錢男報案，指放置在店內名牌手提包及現金數萬元遭竊。

警方獲報後調閱附近監視器畫面，發現一名身穿橘色背心，身背黑色背包男子路過小吃店時，見四下無人便進入店內朝櫃檯下方搜刮財物，最後拿走手提包。警方目前已掌握竊嫌林男身分，將儘速查緝到案。