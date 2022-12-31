快訊

蔡培慧擬再戰南投立委補選 將成賴清德黨主席第一戰？

迎接2023！Google搜尋「跨年」關鍵字 出現慶祝特效

美國傳奇主播一姊芭芭拉．華特斯辭世 享壽93歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／黑幫堂主母親公祭 1500人出席 警逮4通緝犯

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。

新北市海山警分局日前獲悉竹聯幫威堂林姓堂主母親離世，今天上午在板橋區市立殯儀館舉行公祭儀式，為防制不法分子乘隙滋事，由新北市刑大、保大霹靂小組及少年隊警力支援，總計動員120名警力，採取「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」之原則，宣示警察嚴正執法立場。

警方逐一攔檢盤查近1500餘人，攔檢6名未成年少年帶返派出所並通知監護人領回、查獲違反槍砲、詐欺、妨害自由及毒品通緝犯共4人、6人無故攜帶刀械違反社會秩序維護法及查獲協尋少年1人，有效遏止不法犯罪，嚴防不法份子串聯滋擾。

海山警分局長周振安表示，警方今天大動作強勢執法，防制任何危害治安的衝突出現，他強調，警方絕不容許有黑道或幫派份子擾亂社會秩序，讓市民居住更為安全、更有保障，全力為民眾打造安居樂業的生活環境而努力。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

竹聯幫明仁會假借「穆迪」詐騙上億元 警逮21人送辦

獨／製毒廠槍殺2人疑有預謀 凶嫌是殺人未遂通緝犯

影／通緝犯攜槍見警逃 躲寵物店狼狽被逮

小弟A錢遭耳邊開槍、公開懸賞 竹聯幫天蠍堂主7人遭訴

相關新聞

台中疑遊民違規闖越馬路 凌晨遭小客車迎面撞死

台中市西區今凌晨發生1起死亡車禍，陳姓男子經民權路時因1名疑似遊民橫越馬路，當時天色昏暗陳發現時已煞車不及迎面撞上，造成...

疑車速過快…計程車追撞機車起火燒毀 騎士命危

57歲莊姓計程車司機晚間6時30分行經台南歸仁大道與歸仁五路口，疑追撞71歲徐姓機車騎士，致機車起火燃燒全毀，徐重傷意識...

影／黑幫堂主母親公祭 1500人出席 警逮4通緝犯

竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶...

小額放款隱藏年利率4258% 打臨工男還不起求助警

彰化縣連姓男子因收入不穩定，在網路上看到融資訊息，加Line聯絡後約定借款3萬元，沒想到半年後應還金額變成14萬4000...

基隆查違法民宿入住調查被控違法蒐證 法官：手段合法

基隆市政府人員在某訂房網發現一家未登記民宿業者刊登招攬旅客住宿資訊，打電話訂房並入住調查，取得違法經營證據後，依違反發展...

影／機車鑰匙未拔被偷 台南警菜市場逮竊賊壓制上銬

台南市警一分局周三下午據報，停放在東區北門路一段電腦商場騎樓機車鑰匙未拔，返回查看已不翼而飛，直至昨天中午發現該贓車在南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。