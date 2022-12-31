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影／黑幫堂主母親公祭 1500人出席 警逮4通緝犯
竹聯幫威堂劉姓堂主母親今天在新北市板橋區市立殯儀館舉行公祭，近1500人出席拈香，海山警方逐一攔檢逮4名通緝犯，無故攜帶刀械違反社會秩序維護法6人及查獲協尋少年1人。
新北市海山警分局日前獲悉竹聯幫威堂林姓堂主母親離世，今天上午在板橋區市立殯儀館舉行公祭儀式，為防制不法分子乘隙滋事，由新北市刑大、保大霹靂小組及少年隊警力支援，總計動員120名警力，採取「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」之原則，宣示警察嚴正執法立場。
警方逐一攔檢盤查近1500餘人，攔檢6名未成年少年帶返派出所並通知監護人領回、查獲違反槍砲、詐欺、妨害自由及毒品通緝犯共4人、6人無故攜帶刀械違反社會秩序維護法及查獲協尋少年1人，有效遏止不法犯罪，嚴防不法份子串聯滋擾。
海山警分局長周振安表示，警方今天大動作強勢執法，防制任何危害治安的衝突出現，他強調，警方絕不容許有黑道或幫派份子擾亂社會秩序，讓市民居住更為安全、更有保障，全力為民眾打造安居樂業的生活環境而努力。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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