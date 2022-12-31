楠梓科技園區老牌電子公司實驗室烤箱起火 無傷亡
老牌日商電子公司在高雄楠梓科技產業園區（舊稱楠梓加工區）的分公司，今早傳出火災，疑為實驗室烤箱不明原因燃燒，冒出陣陣濃煙，消防出動12車26人前往搶救，火勢於15分鐘內撲滅，現場無人傷亡。
消防今早10時34分許獲報，楠梓科技產業園區開發路1間電子公司火警，有濃煙竄出，立即出動12車26人前往搶救，火勢於11時許撲滅，現場沒有人員傷亡。
初步了解，該公司實驗室內有一烤箱，不明原因起火燃燒，現場人員發現，緊急通報。因為今天非工作日，公司員工沒有上班，僅部分人員在公司內，第一時間即有緊急處理和疏散，沒有釀成嚴重事故。
起火原因是人為操作不慎，或是自燃，或是其他待釐清因素，後續由消防火鑑科進一步調查。
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