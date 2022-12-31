小額放款隱藏年利率4258% 打臨工男還不起求助警

彰化縣連姓男子因收入不穩定，在網路上看到融資訊息，加Line聯絡後約定借款3萬元，沒想到半年後應還金額變成14萬4000元，換算年利率高達4258%，若未全數償還將利滾利更還不起，連男報警求助。警方傳喚張姓收款人到案說明，依重利罪嫌函送偵辦。

警方今天指出，連男（38）自稱打零工的收入時有時無，長期開銷不足，在網路上看到「免擔保」小額放款訊息就借款，用新債還舊債，過去陸續借9次，今年4月第十次「免擔保」借款，加對方Line聯絡並透過Line對話取得信任，連男約定面交3萬元借款以支應生活支出。

連男兩個月前要還款才知應還款項變成63萬多元，換算等於20天後要償還5萬1千元，他債台高築實在還不起，報警求助。據了解，連男並未說明欠債多少，也未被騷擾，因債權人不斷討債，他不想繼續借款度日，請公權力介入讓還款利率合理。

警方調查連男最後一次借款，換算年利率約4258%，等於借款3萬元，等同20天後要還5萬1千元，連男積欠半年，債務「利滾利」多達14萬多元，連同本金要還17萬多元，根本無力償還。彰化縣警察局田中分局偵查隊偵查佐許家銘、王士維循線深入追查，傳喚收款人張姓男子（26歲）到案說明，詢後依重利罪嫌函送法辦，警方另擴大追查高利貸集團。