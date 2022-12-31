快訊

UFO？北韓飛彈？南韓全國目擊不明飛行物 國防部回應了

出於對美不信賴？日新安保政策 牽動美中台日四邊關係

多國對中實施入境管制！WHO呼籲中國提供更多疫情數據

小額放款隱藏年利率4258% 打臨工男還不起求助警

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣連姓男子因收入不穩定，在網路上看到融資訊息，加Line聯絡後約定借款3萬元，沒想到半年後應還金額變成14萬4000元，換算年利率高達4258%，若未全數償還將利滾利更還不起，連男報警求助。警方傳喚張姓收款人到案說明，依重利罪嫌函送偵辦。

警方今天指出，連男（38）自稱打零工的收入時有時無，長期開銷不足，在網路上看到「免擔保」小額放款訊息就借款，用新債還舊債，過去陸續借9次，今年4月第十次「免擔保」借款，加對方Line聯絡並透過Line對話取得信任，連男約定面交3萬元借款以支應生活支出。

連男兩個月前要還款才知應還款項變成63萬多元，換算等於20天後要償還5萬1千元，他債台高築實在還不起，報警求助。據了解，連男並未說明欠債多少，也未被騷擾，因債權人不斷討債，他不想繼續借款度日，請公權力介入讓還款利率合理。

警方調查連男最後一次借款，換算年利率約4258%，等於借款3萬元，等同20天後要還5萬1千元，連男積欠半年，債務「利滾利」多達14萬多元，連同本金要還17萬多元，根本無力償還。彰化縣警察局田中分局偵查隊偵查佐許家銘、王士維循線深入追查，傳喚收款人張姓男子（26歲）到案說明，詢後依重利罪嫌函送法辦，警方另擴大追查高利貸集團。

田中分局分局長林詔徹表示，年關將屆，有些民眾生活困頓急需用錢，小額借款3萬元到5萬元，不肖放款者未言明利率，借務人無力償還時施壓催討，警方將持續查辦危害社會治安的犯罪案件、保障民眾安全。

彰化縣田中警分局查獲高利賃集團，請民眾留意小額放款變高額還款。圖／民眾提供
彰化縣田中警分局查獲高利賃集團，請民眾留意小額放款變高額還款。圖／民眾提供

延伸閱讀

「新年快樂」跨年必用！15款LINE期間限定免費貼圖迎2023 OPEN小將爽用180天

全球唯一「熊大的麗寶小鎮」 12月30日開城迎客

民法修改、18歲即成年！LINE Bank喜迎18歲成年禮 每月瘋抽Gogoro

男室友狂傳LINE騷擾「內射到喊不要」 少婦揪人活活打死他全得入獄

相關新聞

台中疑遊民違規闖越馬路 凌晨遭小客車迎面撞死

台中市西區今凌晨發生1起死亡車禍，陳姓男子經民權路時因1名疑似遊民橫越馬路，當時天色昏暗陳發現時已煞車不及迎面撞上，造成...

疑車速過快…計程車追撞機車起火燒毀 騎士命危

57歲莊姓計程車司機晚間6時30分行經台南歸仁大道與歸仁五路口，疑追撞71歲徐姓機車騎士，致機車起火燃燒全毀，徐重傷意識...

小額放款隱藏年利率4258% 打臨工男還不起求助警

彰化縣連姓男子因收入不穩定，在網路上看到融資訊息，加Line聯絡後約定借款3萬元，沒想到半年後應還金額變成14萬4000...

基隆查違法民宿入住調查被控違法蒐證 法官：手段合法

基隆市政府人員在某訂房網發現一家未登記民宿業者刊登招攬旅客住宿資訊，打電話訂房並入住調查，取得違法經營證據後，依違反發展...

影／機車鑰匙未拔被偷 台南警菜市場逮竊賊壓制上銬

台南市警一分局周三下午據報，停放在東區北門路一段電腦商場騎樓機車鑰匙未拔，返回查看已不翼而飛，直至昨天中午發現該贓車在南...

240萬起跳BMW 4系列撞翻計程車 安全氣囊爆車頭凹掉

台中23歲陳姓男子今凌晨駕駛1輛要價240萬元起跳的BMW 4系列跑車，行經西屯區路口疑未禮讓，過十字路口和另一輛計程車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。