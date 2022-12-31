基隆查違法民宿入住調查被控違法蒐證 法官：手段合法

基隆市政府人員在某訂房網發現一家未登記民宿業者刊登招攬旅客住宿資訊，打電話訂房並入住調查，取得違法經營證據後，依違反發展觀光條例裁處10萬元罰鍰並勒令歇業。業者不服提起行政訴訟，控市府違法蒐證。基隆地院認為，於公共利益維護有其必要性，調查手段屬合法取證，駁回業者請求。

基隆地院判決書指出，市政府在某訂房網站發現刊有「基隆正面海套房，無人旅館，高科技遠端控制開門，可住2到4人」等招攬旅客住宿之資訊，去年4月15日進行網路訂房入住調查，查獲業者經營旅館業務，房間數為3間。

市府隨即發函請業者陳述意見後，認為未領取旅館登記證及專用標識即經營旅館業務，違反發展觀光條例裁處10萬元罰鍰並勒令歇業。

但業者不服，去年11月提起訴願，但遭交通部駁回，業者被罰10萬元罰鍰不服，今年4月提起行政訴訟。業者認為市府人員所持有訂房收據、入住當日與原告聯繫訊息、現場照片，於聯繫訂房、入住到離開時皆未表明其為市府人員，並出示執行職務證明文件所取得，證據都在違法蒐證下取得。

業者主張，市府並沒有以對人民最小損害方式而先給以原告輔導、協助、勸告、建議，原處分也有違比例原則。他們的地址為自有房屋，房間數3間，鄰近八斗子台2線之濱海風景區，應適用發展觀光條例之民宿規定，要求訴願決定及原處分罰鍰部分均撤銷。

基隆市政府說明，得知訂房網站刊登訊息後，為查證事實，進行合法的訂房行為，取得訂房收據、於入住當日與原告聯繫，並拍攝照片，均依法行政，並非違法蒐證取得證據。市府認為，原處分乃選擇對原告權益損害最小的方法，符合法條規定及比例原則。經調閱該地址之登記謄本，該建物為集合住宅住家，不符民宿定義。

法官審理指出，所謂「釣魚（誘捕）」係行為人原已有為違章行為的意思，調查人員或其運用之人僅提供或利用機會加以誘捕，使潛在化的違章行為現形，暴露違章事證，並加以查獲，屬正常手段，此案純屬調查技巧的範疇，沒有違反憲法對於基本人權保障，且於公共利益的維護有其必要性，因此，依「釣魚（誘捕）」方式所蒐集證據資料，屬合法取證。