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影／機車鑰匙未拔被偷 台南警菜市場逮竊賊壓制上銬
台南市警一分局周三下午據報，停放在東區北門路一段電腦商場騎樓機車鑰匙未拔，返回查看已不翼而飛，直至昨天中午發現該贓車在南區新孝路菜市場出沒，員警立即前往追緝，發現40歲鍾姓男子騎贓車，鍾見警圍捕極力反抗，兩警奮力將他壓制逮捕上銬，人贓俱獲。
台南市警一分局東寧派出所本月28日下午4時30分許，接獲陳姓老翁報案，指當日7時許將機車停放於東區北門路一段電腦商場騎樓，直到下午想起機車鑰匙未拔，急忙返回停車地點查看後，機車已被偷走，不見蹤影。派出所受理後，立即派員展開調查。
案經派出所偵辦人員多方調閱監視器，確認竊賊的特徵，但其行蹤飄忽不定，直至昨天中午12時許發現該部贓車在南區新孝路菜市場一帶出沒。警員鄭丁維、林廷宇立即前往追緝，並在南區新孝路與尊南街口發現鍾正騎乘該輛贓車，旋即上前攔查。
「趴下、趴下」，鍾見警圍捕卻極力抵抗，並在人車往來的路口與警糾纏，最後兩警仍奮勇將他壓制在地，逮捕上銬，順利人贓俱獲。警方詢問後，依竊盜罪嫌將鍾移送台南地檢署偵辦。而陳翁得知對警方尋回愛車，深表感謝。
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