240萬起跳BMW 4系列撞翻計程車 安全氣囊爆車頭凹掉
台中23歲陳姓男子今凌晨駕駛1輛要價240萬元起跳的BMW 4系列跑車，行經西屯區路口疑未禮讓，過十字路口和另一輛計程車擦撞，造成對方翻了180度再波及另1輛小客車，陳男的BMW 4車頭也嚴重毀損，警方獲報對2名駕駛酒測均為0，初判均有未禮讓、減速肇責。
台中第6分局初步調查，陳男駕駛的BMW 4不在其名下疑似駕駛親友的車，今凌晨1點多他從河南路沿馬龍潭路直行，另1輛計程的黃姓駕駛（71歲）從黎明路二段內側車道往市政南一路方向，2車就在十字路口發生碰撞。
黃男的計程車當場翻覆，轉了近180度車底朝天，還波及1輛停在路邊的小客車及招牌，黃也受有多處擦挫傷，而陳男的BMW當場安全氣囊爆開，車頭鈑金也因撞擊多有毀損。
警方獲報到場對2人施以酒測值均為0，而該路口各自為閃紅燈、閃黃燈號誌，依規定應前者禮讓後者，警方初步研判陳男的BMW未依規定讓車、黃男的計程車未依規定減速，詳細肇責仍待釐清。
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