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台南安南民宅凌晨火警 消防員架梯救出2樓受困房客
台南安南區海佃路二段307巷內一民宅今天凌晨1時33分傳出火警，消防局救災救護勤務中心據報後調派大批人車前往救援，抵達現場發現1樓火舌竄出，隨後傳出有名50多歲房客受困2樓待援，經消防人員從2樓後方架梯疏散該房客，受輕微嗆傷未送醫，火勢也很快被撲滅。
據調查，這場火警燃燒該屋1樓前側內雜物，燃燒面積約20平方公尺，然而，起火原因為何，屋主已申請火場調查，消防局指出，起火原因仍待進一步釐清。
消防局據報後調派安南分隊等人車到場，抵達現場發現1樓已有明火，請求第2梯次人車支持，總計出動19車、47人到場灌救，現場傳出2樓有人受困，情況危急，所幸消防人員從2樓後方架梯疏散，並無大礙。經出水搶救，火勢很快被撲滅。
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