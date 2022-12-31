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台中疑遊民違規闖越馬路 凌晨遭小客車迎面撞死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區今凌晨發生1起死亡車禍，陳姓男子經民權路時因1名疑似遊民橫越馬路，當時天色昏暗陳發現時已煞車不及迎面撞上，造成對方頭部、全身多處重傷，急救後仍於清晨不治，陳經酒測值為0，因闖越馬路男子無身分證件，警方已採集指紋比對中，並依過失致死罪嫌將陳送辦。

台中第一分局今凌晨4點多獲報，西區民權路段有汽車撞上路人事故，到場發現是陳姓駕駛（35歲）開車由三民路沿民權路，直行往柳川東路方向時，因未注意有行人違規穿越馬路，造成右前車頭撞上該名男子。

案發地位於鳳凰酒店前方，對面就是台中醫院，警消到場也緊急將受傷的男子送醫搶救，但因他頭部、肢體遭撞擊多處重傷，仍於今清晨5點多死亡。

警方初步調查，陳男經酒測值為0，被撞男子當時違規穿越馬路，而事故地點是非號誌化路段，為非易肇事或列管路。警方也說，民權路平時車流量大，案發地鄰近的三民、柳川東路口也有斑馬線，民眾應依號誌通行。

警方詢後依過失致死罪嫌將陳男送辦，由檢方釐清有無罪責，另被撞男子因身上無證件，疑似遊民，警方已經採集指紋比對確認身分。

陳姓駕駛撞上穿越馬路的男子。記者曾健祐／翻攝
陳姓駕駛撞上穿越馬路的男子。記者曾健祐／翻攝

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