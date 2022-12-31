計程車緩慢前行突然整輛車跳起來 司機也傻了

計程車司機許姓老翁今天凌晨開車在高雄鬧區，突然車子緩緩偏向，撞及道路中央分隔島號誌桿，有車頭損毀，車內安全氣囊爆開，未造成他人傷亡。警方對他酒測，無酒精反應，初步研判疑疲勞駕駛肇事，確實肇事原因由警方調查。

高雄市警新興分局今天凌晨4時許接獲報案，指新興區五福一路與光華一路口發生車禍，員警趕到場，發現1輛計程車橫停在五福一路西向內側車道，右車頭毀損，前擋風玻璃碎裂，67歲的許姓司機因安全氣囊爆開，擊中臉部，撫頭坐在路旁。

許姓司機因頭暈，由救護車送往大同醫院檢查，暫無大礙。警方對他酒測，無酒精反應。他表示自己也不知道發生何事。

警方調閱路口監錄畫面，發現許姓司機駕車沿五福一路東往西的內車道直行，車速不快，經過光華一路口，車輛逐漸向左偏移，撞上中央分隔島的號誌桿才停下，幸未造成他人傷亡。