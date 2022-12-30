疑車速過快…計程車追撞機車起火燒毀 騎士命危

57歲莊姓計程車司機晚間6時30分行經台南歸仁大道與歸仁五路口，疑追撞71歲徐姓機車騎士，致機車起火燃燒全毀，徐重傷意識模糊，送醫搶救，生命垂危，莊則手部割傷無礙，經酒測值為零，懷疑計程車速過快所致。警方指出，肇責仍調查釐清中。

台南市消防局救災救護指揮中心據報後，出動各式車輛3車、消防人員7人，趕往現場滅火，10多分鐘後火勢很撲滅，但機車燃燒全毀。而計程車也因撞擊過大，前方擋風玻璃破裂，車頭全毀。

據調查，機車騎士身受重傷，經救護車載往台南市立醫院急救，尚未脫離險境，有生命危險。莊則手部割傷無礙，經酒測值為零。