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疑車速過快…計程車追撞機車起火燒毀 騎士命危

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

57歲莊姓計程車司機晚間6時30分行經台南歸仁大道與歸仁五路口，疑追撞71歲徐姓機車騎士，致機車起火燃燒全毀，徐重傷意識模糊，送醫搶救，生命垂危，莊則手部割傷無礙，經酒測值為零，懷疑計程車速過快所致。警方指出，肇責仍調查釐清中。

台南市消防局救災救護指揮中心據報後，出動各式車輛3車、消防人員7人，趕往現場滅火，10多分鐘後火勢很撲滅，但機車燃燒全毀。而計程車也因撞擊過大，前方擋風玻璃破裂，車頭全毀。

據調查，機車騎士身受重傷，經救護車載往台南市立醫院急救，尚未脫離險境，有生命危險。莊則手部割傷無礙，經酒測值為零。

歸仁分局表示，車禍肇責正調查釐清中。同時，呼籲駕駛行駛至交叉路口時，應養成減速慢行習慣，遵守交通安全規則，不要因一時的搶快或疏忽造成生命財產的損失。

台南歸仁大道與歸仁五路口車禍，計程車撞擊過大，前方擋風玻璃破裂，車頭全毀。圖／讀者提供
台南歸仁大道與歸仁五路口車禍，計程車撞擊過大，前方擋風玻璃破裂，車頭全毀。圖／讀者提供
歸仁警分局表示，車禍肇責正調查釐清中。同時呼籲駕駛行駛至交叉路口時，應減速慢行。圖／讀者提供
歸仁警分局表示，車禍肇責正調查釐清中。同時呼籲駕駛行駛至交叉路口時，應減速慢行。圖／讀者提供
57歲莊姓計程車司機晚間6時30分行經台南歸仁大道與歸仁五路口，疑追撞71歲徐姓機車騎士，致機車起火燃燒全毀。圖／讀者提供
57歲莊姓計程車司機晚間6時30分行經台南歸仁大道與歸仁五路口，疑追撞71歲徐姓機車騎士，致機車起火燃燒全毀。圖／讀者提供

計程車 台南

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