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水泥車翻覆車頭全毀泥漿四溢 駕駛一度受困送醫搶救
高雄44歲陳姓男子今天下午駕駛混凝土預拌車，沿左楠路執行要右轉世運大道時，疑煞車失靈，導致車體自撞中央分隔島後翻覆，該車車頭全毀，陳男一度受困，救出後，送醫搶救，暫無生命危險；初步了解，無酒駕情事，詳細事故原因仍待釐清。
這起事故發生於今天下午3時39分許，陳男駕駛混凝土預拌車，沿左楠路北向南慢車道直行，行經世運大道要右轉時，疑煞車失靈，自撞中央分隔島，導致車體左側翻覆。
當下混凝土預拌車車頭扭曲變形，載運的泥漿四溢，影響道路通行，陳男受困駕駛座，警消獲報到場協處，並另用器具，歷時約5分多鐘，才將人救出，當下陳胸骨折，意識清楚，目前送醫在加護病房治療。
初步了解，陳男並無酒駕情事，也未波及其他人車，這起事故目前尚未排除，楠梓警分局正派員在場疏導交通，另通知拖吊車及清潔隊到場善後，詳細事故原因，仍待釐清。
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