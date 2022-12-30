進口油貼台灣油標籤 涉妨害農工商罪嫌起訴
嘉義縣六腳鄉某油脂公司，進口來自泰國芝麻油卻涉嫌貼上產自台灣標籤後販售給不知情消費者，案經嘉義縣調查站接獲線報持搜索票查獲帶回偵辦，嘉義地檢署依妨害農工商罪嫌提起公訴。
檢方表示，在六腳鄉蘇厝寮經營某油脂公司的蘇姓男子，明知從泰國進口的食用芝麻油成品並非台灣地區製造的商品，涉嫌從2020年起向南投縣某印刷公司訂購600毫升、1200毫升、1800毫升、3000毫升原產地均標示為「台灣」的各式芝麻油標籤後，再指示不知情員工於雲林縣北港鎮門市直接販售予一般消費者或不知情的下游廠商。
案經縣調站持搜索票到公司等處所搜查，並扣得芝麻油等相關物證後將蘇男帶回偵辦，蘇男坦白承認，檢方偵訊後依涉犯妨害農工商罪嫌中違反刑法255條，虛偽標記、販賣虛偽商品等罪嫌提起公訴，並聲請依簡易判決處刑。
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