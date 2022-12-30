快訊

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

「新年快樂」必用！ 快來下載15款LINE期間限定免費貼圖迎接2023

六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

影／網友誆騙投資茶餅可賺高差價 男險匯9萬警及阻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區陳姓男子，日前加入LINE投資群組訊息，詐團誆以「投資陳年普洱茶可翻倍獲利」吸引陳男掉入陷阱。昨天上午陳男依循詐團指示，前往銀行準備匯款9萬2000元投資，行員覺得有異報警前來協處。經警細心解說，陳男才打消匯款念頭，成功攔阻保住他積蓄。

經調查，陳姓男子（63歲）目前無業的他，日前透過臉書網友，邀他加入LINE投資群組，不久群組傳來「投資陳年普洱茶餅翻倍賣」的訊息，對方還詐術盡出「普洱茶是一種耐存放的茶，越陳越香，越老越值錢，如同紅酒一般」「會在香港訂購普洱茶餅，買之後再高賣，便可翻倍獲利賺差價」陳男心想可投資來增加收入，殊不知已落入詐團陷阱。

昨天（29日）上午11時許，他依循詐團指示，前往銀行準備匯款9萬2000元投資，行員詢問其匯款用途，陳男回說「是要投資普洱茶餅」還拿出LINE的對話給行員看，行員一看直覺陳男恐遭詐騙，立即通知轄區警方到場協處。

林口警分局泰山分駐所警員高承煬、高姿婷獲報，立即趕赴現場，經了解並看完陳男與詐團LINE對話後，直接了當告知陳男「這八成是詐騙，這錢匯過去打水漂（有去無回）」陳男一度不信堅持要匯，在員警細心解說才打消匯款念頭，成功阻止陳男險被騙，事後警方同步通報該帳戶為警示帳戶，以免再有人被詐騙。

新北市泰山區陳姓男子，誤信line投資群組險匯出9萬2千元，所幸行員機警報警協處，成功阻止陳男匯款。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區陳姓男子，誤信line投資群組險匯出9萬2千元，所幸行員機警報警協處，成功阻止陳男匯款。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區陳姓男子，誤信line投資群組險匯出9萬2千元，所幸行員機警報警協處，成功阻止陳男匯款。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區陳姓男子，誤信line投資群組險匯出9萬2千元，所幸行員機警報警協處，成功阻止陳男匯款。記者曾伯愷／翻攝

LINE 詐騙

延伸閱讀

民法修改、18歲即成年！LINE Bank喜迎18歲成年禮 每月瘋抽Gogoro

「新年快樂」必用！15款LINE期間限定免費貼圖迎2023 OPEN小將爽用180天

男室友狂傳LINE騷擾「內射到喊不要」 少婦揪人活活打死他全得入獄

台版柬埔寨S姐法庭痛哭「死者死太快來不及救」 移審羈押禁見

相關新聞

影／網友誆騙投資茶餅可賺高差價 男險匯9萬警及阻

新北市泰山區陳姓男子，日前加入LINE投資群組訊息，詐團誆以「投資陳年普洱茶可翻倍獲利」吸引陳男掉入陷阱。昨天上午陳男依...

不滿移工「三寶」騎車 男子拿鋁棒毆打小腿還持槍抵頸

台南吳姓男子今年5月1日開車行經永康區王行路與永科王田大道交岔路口，不滿外籍移工機車突往左偏，趁移工在路口停等紅燈，下車...

虛驚！舊衣藏4萬元現金 清潔隊花1小時挖垃圾堆尋回

台南市麻豆區埤頭里李姓男子整理長輩的舊衣物，沒有發現衣服內藏4萬元現金，結果將現金與垃圾一起丟入垃圾車，麻豆區隊獲悉後，...

北市性侵被害人12至23歲超過5成 警授大學生自保策略

台北市婦幼隊指出，根據台北市統計，今年1到11月間的性侵害案件，被害人年齡以12至17歲占28%比例最高，18至23歲占...

警察值勤中間強制休息1小時！ 元旦起新規上路

強制休息1小時！明年起，根據新修訂的公務員服務法，警察等公務人員上班日中至少得休息1小時。基層員警指出，修法立意是為了減...

花蓮男訪二子山野溪溫泉途中倒下 人力搬下山送醫不治

花蓮縣張姓男子偕6名友人昨溯溪要探訪花蓮縣萬榮鄉二子山野溪溫泉，途中同行友人見他抱胸說「心臟痛」後突然倒下，立刻下山報案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。