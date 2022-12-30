影／網友誆騙投資茶餅可賺高差價 男險匯9萬警及阻

新北市泰山區陳姓男子，日前加入LINE投資群組訊息，詐團誆以「投資陳年普洱茶可翻倍獲利」吸引陳男掉入陷阱。昨天上午陳男依循詐團指示，前往銀行準備匯款9萬2000元投資，行員覺得有異報警前來協處。經警細心解說，陳男才打消匯款念頭，成功攔阻保住他積蓄。

經調查，陳姓男子（63歲）目前無業的他，日前透過臉書網友，邀他加入LINE投資群組，不久群組傳來「投資陳年普洱茶餅翻倍賣」的訊息，對方還詐術盡出「普洱茶是一種耐存放的茶，越陳越香，越老越值錢，如同紅酒一般」「會在香港訂購普洱茶餅，買之後再高賣，便可翻倍獲利賺差價」陳男心想可投資來增加收入，殊不知已落入詐團陷阱。

昨天（29日）上午11時許，他依循詐團指示，前往銀行準備匯款9萬2000元投資，行員詢問其匯款用途，陳男回說「是要投資普洱茶餅」還拿出LINE的對話給行員看，行員一看直覺陳男恐遭詐騙，立即通知轄區警方到場協處。