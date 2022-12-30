虛驚！舊衣藏4萬元現金 清潔隊花1小時挖垃圾堆尋回

台南市麻豆區埤頭里李姓男子整理長輩的舊衣物，沒有發現衣服內藏4萬元現金，結果將現金與垃圾一起丟入垃圾車，麻豆區隊獲悉後，立即將該垃圾車載運的垃圾另外卸放，隔天一早立即調派怪手協助挖找，費時約1小時終於尋獲，讓李男大呼鬆了一口氣。

麻豆區清潔隊指出，26日晚間8、9點，接到當地里長來電告知，李姓男子因整理往生的長輩衣物，沒多想就將衣物連同垃圾車一起丟擲入垃圾清運車，過了一陣子才想起來衣服內似乎有現金，焦急地向里長求助。

麻豆清潔隊表示，這已不是第一次幫民眾從垃圾堆中找回現金，去年底也發生一起民眾將藏有10萬元的衣服丟入垃圾車，失而復得的事件。

麻豆區隊指出，因路途關係，清潔隊收運的家戶垃圾都會先暫置在區隊，隔天再運送至焚化廠，26日夜間接到里長來電後，立刻循既有流程將該車裡的垃圾另外卸放，待天亮再協助民眾尋找。27日上午8點多，李男在里長陪同下到清潔隊，花了1個小時找到被丟棄的垃圾包及舊衣，一翻找果真有一疊錢，點了一下4萬元完好無缺。