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北市性侵被害人12至23歲超過5成 警授大學生自保策略
台北市婦幼隊指出，根據台北市統計，今年1到11月間的性侵害案件，被害人年齡以12至17歲占28%比例最高，18至23歲占25%次之，發生場域以住宅區占42%最多，特殊營業場所（包含酒吧、旅館、KTV及MTV等）占33%次之。
1至11月特殊營業場所發生性侵害件數計167件，較去年同期117件增加50件，警方分析案件態樣，多為認識友人相約聚餐飲酒，被害人不勝酒力遭帶到飯店、汽車旅館等場所性侵害。
台北市家防中心主任陳淑娟親自帶銘傳大學犯罪防治學系學生，到北市婦幼隊參訪，婦幼隊安排性侵害防治課程，分析犯罪樣態，提出實際案例與學生共同研討有效防範策略，避免身處高風險情境中，並教育學生應尊重他人性自主權，如違反他人意願而為性交者，將受刑法處罰。
婦幼隊提醒，歲末的尾牙餐會及跨年派對，民眾到夜店、酒吧等娛樂場所夜遊歡慶時，盡量集體行動，不讓自己陷入犯罪者的目標，另外要保持通訊暢通，直覺有異立即迅速求救，更要保持清醒，意識清楚才能應付突發狀況，同時嚴防有心人士在民眾上洗手間或自拍打卡時，在飲料中下藥。
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