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警察值勤中間強制休息1小時！ 元旦起新規上路
強制休息1小時！明年起，根據新修訂的公務員服務法，警察等公務人員上班日中至少得休息1小時。基層員警指出，修法立意是為了減少公務人員的負擔，但對基層而言，可能不僅達不到理想效果，甚至起到反作用。
行政院12月21日通過公務員服務法的修訂，新制1月1日上路，限制了每月辦公時數、延長辦公時數等工時上限，並規定公務員「於辦公日中，至少應有連續一小時之休息」。警政署也發布勤休實施要點，確定警察執勤須符合此規定，輪班中間必須休息1小時。
基層警員表示，新規立意良善，但實際效果「可能沒那麼大」。外勤警員執勤時需在派出所，若遇緊急狀況得隨時出動，任務充滿不確定性，1小時的休息時間很難實現；派出所填寫值勤表時，又必須在「休息時間」安排額外人員，反而浪費人力。
「真正問題是人力不足，以及額外任務過多。」基層警員認為，要減少外勤人員的負擔，根本作法是增加警力，以及減少行政協助等警務以外的工作，然而地方警力受限於中央配額與地方預算，無法在短時間內改善。
宜蘭縣警局表示，新規還未正式上路，同仁可能產生一些誤解，比如「1小時休息時間導致拆班」。根據實施要點，若1小時休勤時，必須繼續值勤或待命，該段時間會計入服勤時間，於值勤表上註明「兼在所待命」。
前警大教授、立委游毓蘭表示，「為什麼要剝奪基層員警的休息健康權益」，後續會在總預算黨團協商時，提出凍結警政署，要求更改此規定。
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