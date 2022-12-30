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花蓮男訪二子山野溪溫泉途中倒下 人力搬下山送醫不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣張姓男子偕6名友人昨溯溪要探訪花蓮縣萬榮鄉二子山野溪溫泉，途中同行友人見他抱胸說「心臟痛」後突然倒下，立刻下山報案。消防人員趕往搜救，到場時張男已無呼吸心跳，立即將他以人力搬運下山，今天凌晨送醫搶救仍告不治。

花蓮縣消防局昨天上午11時40分接獲報案，一行共7名男子昨天一大早出發，溯支亞干溪要去二子山溫泉，途中快到地標「大門牙」前，約上午9時30分，40歲張男突然倒下，有友人表示，聽到張男倒下前抱胸說「心臟痛」。因現場是沒有手機訊號的地方，其中2人趕緊跑下山報案。

花蓮縣消防局第二大隊副大隊長高子翔說，當時即申請空勤直升機出動救援，但因天候不佳，直升機無法起飛，因此同步出動5梯次共40人地面部隊，徒步趕往救援。

救難人員昨天下午3時與傷患接觸，檢傷發現張男有擦傷，全身沒有明顯大面積傷口，但已經沒有呼吸心跳，立刻給藥並施以心肺復甦術，再以SKED捲式擔架輪流將張男搬下山，近凌晨時下山，送台北榮總鳳林分院，搶救後仍告不治。

花蓮縣張姓男子昨與友人造訪二子山野溪溫泉，途中突然倒下，救難人員連夜搬抬下山，送醫仍告不治。記者王燕華／翻攝
花蓮縣張姓男子昨與友人造訪二子山野溪溫泉，途中突然倒下，救難人員連夜搬抬下山，送醫仍告不治。記者王燕華／翻攝
花蓮縣張姓男子昨與友人造訪二子山野溪溫泉，途中突然倒下，救難人員連夜搬抬下山，送醫仍告不治。記者王燕華／翻攝
花蓮縣張姓男子昨與友人造訪二子山野溪溫泉，途中突然倒下，救難人員連夜搬抬下山，送醫仍告不治。記者王燕華／翻攝

花蓮 直升機 溫泉

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