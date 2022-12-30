花蓮男訪二子山野溪溫泉途中倒下 人力搬下山送醫不治

花蓮縣張姓男子偕6名友人昨溯溪要探訪花蓮縣萬榮鄉二子山野溪溫泉，途中同行友人見他抱胸說「心臟痛」後突然倒下，立刻下山報案。消防人員趕往搜救，到場時張男已無呼吸心跳，立即將他以人力搬運下山，今天凌晨送醫搶救仍告不治。

花蓮縣消防局昨天上午11時40分接獲報案，一行共7名男子昨天一大早出發，溯支亞干溪要去二子山溫泉，途中快到地標「大門牙」前，約上午9時30分，40歲張男突然倒下，有友人表示，聽到張男倒下前抱胸說「心臟痛」。因現場是沒有手機訊號的地方，其中2人趕緊跑下山報案。

花蓮縣消防局第二大隊副大隊長高子翔說，當時即申請空勤直升機出動救援，但因天候不佳，直升機無法起飛，因此同步出動5梯次共40人地面部隊，徒步趕往救援。