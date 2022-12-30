花蓮男訪二子山野溪溫泉途中倒下 人力搬下山送醫不治
花蓮縣張姓男子偕6名友人昨溯溪要探訪花蓮縣萬榮鄉二子山野溪溫泉，途中同行友人見他抱胸說「心臟痛」後突然倒下，立刻下山報案。消防人員趕往搜救，到場時張男已無呼吸心跳，立即將他以人力搬運下山，今天凌晨送醫搶救仍告不治。
花蓮縣消防局昨天上午11時40分接獲報案，一行共7名男子昨天一大早出發，溯支亞干溪要去二子山溫泉，途中快到地標「大門牙」前，約上午9時30分，40歲張男突然倒下，有友人表示，聽到張男倒下前抱胸說「心臟痛」。因現場是沒有手機訊號的地方，其中2人趕緊跑下山報案。
花蓮縣消防局第二大隊副大隊長高子翔說，當時即申請空勤直升機出動救援，但因天候不佳，直升機無法起飛，因此同步出動5梯次共40人地面部隊，徒步趕往救援。
救難人員昨天下午3時與傷患接觸，檢傷發現張男有擦傷，全身沒有明顯大面積傷口，但已經沒有呼吸心跳，立刻給藥並施以心肺復甦術，再以SKED捲式擔架輪流將張男搬下山，近凌晨時下山，送台北榮總鳳林分院，搶救後仍告不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言