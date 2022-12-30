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車禍怎麼了嗎? 網友全失焦「辣個高挑妹」 狂讚：好辣

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓藍田路今天上午發生貨車與轎車發生碰撞的事故，造成轎車駕駛雙腿受傷，車頭全毀；當時同車在副駕駛座的女子下車，因身材高挑，外貌姣好，引起注目，路人也將行車記錄器PO網。初步了解，這起事故，並無酒駕情勢，詳細事故原因。仍待釐清。

這起事故發生於今天上午8時，經查為44歲黃男駕駛小貨車，行經楠梓區藍田路812巷，與20歲林姓男子發生碰撞，導致林男轎車車頭全毀，當時同車在副駕駛座的女子，身材高挑，外貌姣好，在事故現場中，引起路人注目。

初步調查，事故現場為無號誌路口，林男在路口北側東向西向左迴轉時，與藍田路東向西內側快車道直行的黃男發生碰撞，造成林雙腳擦傷，女乘客駕駛貨車黃男都沒受傷。

據了解，事故原因，疑因林男所駕轎車迴轉未注意造成，經查雙方都無酒駕情事，詳細肇責仍需交由交通大隊研判。

高雄楠梓藍田路今天上午發生貨車與轎車發生碰撞的事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓藍田路今天上午發生貨車與轎車發生碰撞的事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓藍田路今天上午發生貨車與轎車發生碰撞的事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓藍田路今天上午發生貨車與轎車發生碰撞的事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓藍田路今天上午發生交通事故，轎車車頭撞爛，同車女子下車引起路人注目。圖／取自社會事新聞網
高雄楠梓藍田路今天上午發生交通事故，轎車車頭撞爛，同車女子下車引起路人注目。圖／取自社會事新聞網
高雄楠梓藍田路今天上午發生交通事故，轎車車頭撞爛，同車女子下車引起路人注目。圖／取自社會事新聞網
高雄楠梓藍田路今天上午發生交通事故，轎車車頭撞爛，同車女子下車引起路人注目。圖／取自社會事新聞網
高雄楠梓藍田路今天上午發生交通事故，轎車車頭撞爛，同車女子下車引起路人注目。圖／取自社會事新聞網
高雄楠梓藍田路今天上午發生交通事故，轎車車頭撞爛，同車女子下車引起路人注目。圖／取自社會事新聞網

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