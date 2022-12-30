疑爭風吃醋4打1 苗栗銅鑼火車站前上演全武行遭法辦

苗栗縣銅鑼火車站前廣場前晚9點多發生鬥毆事件，警方接獲報案，啓動快打警力趕到現場，但雙方都已離開，警方在附近尋獲相關當事人，這起鬥毆事件疑因感情糾紛引發，現場4打1，警方將鬥毆者帶回調查，將依傷害、妨害秩序罪嫌函送法辦。

銅鑼火車站前廣場發生鬥毆事件，警方接獲報案，在附近尋獲參與鬥毆者帶回調查。圖／警方提供

鬥毆場面被民眾拍下後上傳網路，影片中先是兩人互毆，後來又有3人加入，其中還有人持棍棒，依現場狀況看似4人追打另1人，過程並有人爆粗口。

警方今天針對這起鬥毆事件指出，員警據報趕到現場時雙方均已離開，在附近搜尋發現一輛轎車，駕車的25歲陳姓男子頭部受傷流血，後面3名乘客未受傷，經盤查確認都是參與鬥毆者。

警方調查發現陳男與鬥毆的30歲徐姓男子相互認識，因爭風吃醋相約在銅鑼火車站前談判，雙方一言不和動手互毆，互有受傷，但傷勢都無大礙，調查後全案將依傷害、妨害秩序罪嫌，將鬥毆滋事的5人函送法辦。

苗栗警分局呼籲民眾，遇有糾紛應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方不容許任何暴力事件發生，對暴力或其他非法方式介入必依法究辦。