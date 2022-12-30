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超偶女歌手與男友詐騙廣告公司7千萬 警逮兩人送辦
「超級偶像」第5屆歌手林鑫汝，退出演藝圈後與圈外吳姓男友交往，但吳姓男友設立多家人頭公司，以業務合作為名，實則以「買空賣空」方式詐騙國內廣告界龍頭「宏將廣告」7千多萬元，警方發現林鑫汝是吳男共犯，日前逮捕兩人，依詐欺、洗錢、偽造文書等罪嫌送辦。
林鑫汝是國立中正大學哲學系畢業的高材生，她參加超偶後慢慢淡出演藝圈，她與吳男交往後，兩人成立多家人頭公司，吳男當公司代表人，她則擔任監察人。
宏將廣告公司日前向台北市刑大報案，指出吳嫌找上他們，聲稱有手遊廣告業務要一同合作，並指定其他廣告公司承包下游業務，2017到2020年間，吳嫌指定的廣告公司不斷向宏將請款，總數達7千多萬元，但最後卻沒有任何廣告成品。
宏將起疑探查，發現付出款項全都匯入吳嫌的人頭公司，不法所得用來購買豪宅、名車，整起手法形同買空賣空，因此向警方報案。
台北市刑大28日持搜索票，兵分多路將吳嫌、林鑫汝和共犯等7人查緝到案，當場查扣手機、電腦、契約、帳冊等不法證物，全案依詐欺、洗錢、背信、偽造文書及商業會計法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
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