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台北市跨年晚會 警規劃維安勤務設防踩踏小組

中央社／ 台北30日電

台北市跨年晚會31日登場，警方針對晚會規劃維安勤務，為防出現大批人群踩踏意外，將加強巡視會場等處，及設置防踩踏小組，以強力照明等設備提供明確引導離場動線。

台北市警察局信義分局今天上午在台北市政府中央大廳舉辦記者會，副分局長林岳寬說，台北市政府舉辦2023年跨年晚會將登場，為維護跨年晚會活動安全，結合北市刑大特勤中隊、新北市警犬隊，規劃維安勤務。

警方指出，針對跨年晚會維安勤務，除加強清查活動會場及周邊重要建築設施，將偵蒐包含禁止毒品、刀槍械、爆裂物等違禁物品及波波球、發光氣球等氣球進入會場，以維護活動及民眾安全。

警方說，有鑑於南韓先前發生人群踩踏的傷亡事故，針對北市跨年晚會，將加強監控活動會場及周邊人潮易聚集區域，並針對主舞台觀眾區及市民南、北廣場規劃8組防踩踏小組。

警方設置防踩踏小組，將在活動散場或緊急疏散時，配合現場工作人員，以哨音、LED舉牌標示、擴音器及強力照明設備等方式，提供明確動線引導民眾離開，如發現民眾推擠或跌倒情形，將立即介入並通報救護單位救援。

警方指出，為防止有心人士伺機利用車輛闖入會場管制區造成市民危害，將於周邊重要路口預置大型警備車及改道牌面，強化實體區隔管制，且會運用空拍機攔截器干擾未經申准的空拍機，並依法查處。

北市信義警分局表示，跨年晚會期間將在各服務台旁設機動派出所，提供交通管制、大眾運輸工具、接駁專車等為民服務事項，歡迎民眾諮詢。

跨年晚會 空拍機

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