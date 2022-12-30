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女警酷似藝人陳庭妮 美女射擊教官大受男警歡迎
基隆市警局第四分局中山派出所女警林佳勳，在念警專是對射擊很有興趣，訓練出優異的射擊技巧，目前兼任分局射擊教官，也被選為世界警消運動會的儲備選手。她外型亮麗，同事都說她像女星陳庭妮，有明星臉，不少男員警都很期待上她的射擊課。
基隆市警局訓練科日前舉辦組合警力訓練，林佳勳精湛的射擊技巧和亮麗外型引起基層員警注意，很受歡迎，她都不吝指導大家射擊技巧，成為大家學習的榜樣，也對射擊有更濃厚興趣。
中山所副所長魏文章表示，女警林佳勳是在今年7月調來派出所，她也兼任分局的射擊助教，會指導同事謝擊技巧，和大家互動很好，讓員警值勤時更加的安全。因她本身一直有在訓練射擊，比一般的女警都還強勢，各方表現都很好。
今年24歲的林佳勳受訪時說，射擊的技巧在於熟能生巧，多加強訓練就會打得好，警察局在常年訓練時可以排更多的時數，基隆市目前並沒有個人靶場，也希望警察局可以幫基層同仁爭取自己個人的靶場。
林佳勳外型亮麗，同仁都說她很像女星陳庭妮，很有明星臉。林佳勳則笑著說，有一次向民眾開單時，還被民眾在網路上肉搜找到她，有一點小尷尬。
「槍是警察的最後一道防線，對所有人來說是致命的武器，除非威脅到自己的生命，還是不希望有使用到槍枝的時刻」林佳勳認為，警察多訓練射擊，就是保護自己最好的方式。
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