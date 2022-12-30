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醫院病房凌晨驚傳火警 竟是陪病家屬點線香引起

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店耕莘醫院病房今天凌晨驚傳火警，竟是陪病家屬點線香引起，這起火警雖由醫院自衛編組人員持滅火器撲滅，但因火星引燃病患氧氣面罩，導致重症病患蔡男經急救仍宣告不治，警詢後蔡男妻子熊女依公共危險、過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市警方今天凌晨2時36分獲報，新店耕莘醫院13樓病房發生火警，員警到場經了解，患者蔡姓男子（89歲）因心臟衰竭末期由妻子熊女（80歲）及女兒陪同在耕莘醫院住院，今晨熊女於病床旁點香欲為其禱告，不慎香頭碰觸到患者的氧氣面罩引發起火燃燒。

經現場醫護人員拿滅火器將火勢撲滅後，隨即將患者及熊女送往急診室救護，經急救蔡男因仍無生命跡象且上半身有燒傷痕跡，太太因搶救致雙手有輕微灼傷，無生命危險。員警今天凌晨收到醫院通知時，也同步通報新北市消防局派人車前往，但因火勢已自撲，消防人員並未出水。

由於蔡男本身就心臟衰竭末期並住院插管，但因這起火警身亡，警詢後今將熊女依公共危險、過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市新店耕莘醫院病房今天凌晨驚傳火警，竟是陪病家屬點線香引起。記者王長鼎／翻攝
新北市新店耕莘醫院病房今天凌晨驚傳火警，竟是陪病家屬點線香引起。記者王長鼎／翻攝
新北市新店耕莘醫院病房今天凌晨驚傳火警，竟是陪病家屬點線香引起。記者王長鼎／翻攝
新北市新店耕莘醫院病房今天凌晨驚傳火警，竟是陪病家屬點線香引起。記者王長鼎／翻攝
新北市新店耕莘醫院病房今天凌晨驚傳火警，竟是陪病家屬點線香引起。記者王長鼎／翻攝
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