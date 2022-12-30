快訊

台積電大動作展現3奈米成果 從4面向解析背後盤算

能複製蔡2016勝選關鍵？賴清德想加強社會連結有難度

警界陳庭妮！美女射擊教官大受男警歡迎

高雄大寮槍擊案1死1傷 陳其邁：掌握特定對象全力緝凶

中央社／ 高雄30日電

大寮今天發生槍擊案，2名男子被人發現中彈倒臥廠房內，1人死亡，1人命危。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
大寮今天發生槍擊案，2名男子被人發現中彈倒臥廠房內，1人死亡，1人命危。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
高雄市大寮區保福路一處工廠昨天下午發生槍擊案，造成1死1傷。高雄市長陳其邁說，警方已掌握特定對象，正全力緝凶，並已下令警方在最短時間逮捕凶嫌、大膽使用警械。

高雄市林園警分局昨天下午4時25分接獲報案，大寮區保福路一處工廠內有2人受槍傷倒地，其中55歲葉姓男子臉部受傷、意識清醒，40多歲黃姓男子則腹部、頭部受傷，送醫不治。經警方追查，葉男與其他相關證人指證是綽號「烏的」男子所為，全案與毒品糾紛有關。

高雄市長陳其邁今天上午到七賢國中舊址出席社宅動土典禮並接受媒體聯訪表示，警方已經掌握特定對象，正全力緝凶，已下令警方務必在最短的時間內逮捕凶嫌，也要求警方在逮捕凶嫌過程中，注意自身安全、大膽使用警械，相關案情細節則由警察局說明。

昨晚槍擊案發生後，國民黨高雄市議員李雅靜在臉書發文說，槍擊案在高雄破案速度快、破案率高，卻還是有人持槍犯案，質疑是否有槍枝氾濫情況。

對此陳其邁說，高雄警方都在相當短的時間內破案，警察冒著生命危險出生入死，應當給予鼓勵；打擊犯罪和維護治安、掃槍掃毒等工作，高雄市都持續在進行，務必全力壓制歹徒，並加強落實相關工作。

明天就是跨年晚會，陳其邁說，這次是台灣CP值最高的跨年晚會，且高雄天氣不像北部冷颼颼又得淋雨，歡迎大家到高雄跨年。也希望民眾在進場與散場時能夠聽從相關動線安排與指揮，交通部分除了捷運外，也安排疏散巴士，盼民眾遵守規範、注意安全。

高雄市長 跨年晚會 陳其邁

延伸閱讀

高雄槍擊案接二連三 議員內疚「連我都覺得很抱歉」

2個月3起槍擊…藍議員籲陳其邁收心：難道高雄是我有槍我驕傲？

高雄跨年要跨兩次！打造雙面舞台 跨年夜可容逾30萬人

影／行政院會未邀六都市長 陳其邁：過去六都首長親自出席比例不高

相關新聞

女警酷似藝人陳庭妮 美女射擊教官大受男警歡迎

基隆市警局第四分局中山派出所女警林佳勳，在念警專是對射擊很有興趣，訓練出優異的射擊技巧，目前兼任分局射擊教官，也被選為世...

影／通緝犯攜槍見警逃 躲寵物店狼狽被逮

新北市新莊區林姓通緝犯，前天下午身攜改造手槍，步經中港路485號前，被轄區警巡邏攔查，林男拒檢丟槍拔腿逃跑，雙方追逐10...

高雄大寮槍擊案1死1傷 陳其邁：掌握特定對象全力緝凶

高雄市大寮區保福路一處工廠昨天下午發生槍擊案，造成1死1傷。高雄市長陳其邁說，警方已掌握特定對象，正全力緝凶，並已下令警...

醫院病房凌晨驚傳火警 竟是陪病家屬點線香引起

新北市新店耕莘醫院病房今天凌晨驚傳火警，竟是陪病家屬點線香引起，這起火警雖由醫院自衛編組人員持滅火器撲滅，但因火星引燃病...

貨車司機變身雨衣大盜 搶超商住汽車旅館錢都花光

彰化縣林姓男子是職業大貨車司機，日前深夜變身雨衣大盜到超商搶劫，事後店長報案，警方報請彰化地檢署指揮偵辦，昨到林男住家逮...

駕駛下錯交流道直接倒車！還叫後車往前 網諷：真拿雞腿換駕照

國道2號大竹交流道昨天發生驚險場面，一輛銀色轎車疑似走錯方向，竟在匝道路段直接倒車，幸後方車輛及時察覺未撞上，但銀色轎車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。