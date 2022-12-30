貨車司機變身雨衣大盜 搶超商住汽車旅館錢都花光

彰化縣林姓男子是職業大貨車司機，日前深夜變身雨衣大盜到超商搶劫，事後店長報案，警方報請彰化地檢署指揮偵辦，昨到林男住家逮人並查扣外套等作案工具，依強盜罪嫌移送偵辦和建請檢方聲押，林男坦承犯行，法官諭知無保請回。

芳苑警分局調查，林男（35歲）本月（12）26日晚上騎機車到超商附近，停車觀察店內沒客人，穿上藍色連身式雨衣、戴口罩，從容走進超商，亮刀跟店員說「把錢拿出來」，店員從收銀機拿出1萬8千元，林男得手後逃逸。

警方接獲超商報案，調閱沿線路口上百支監視器影像，擴大尋找範圍，在5公里以外的魚塭找到作案用的機車，從監視器影像等多項資料分析比對，鎖定林男有重嫌。芳苑警分局報請彰化地方檢察署檢察官楊聰輝指揮偵辦，並向彰化地方法院聲請搜索票，埋伏在林男住家外的員警在昨（29）日上午見林男的家人都外出，持法官核發的搜索票和檢察官核發的拘票逮捕林男，在他的房間搜出外套、手機等犯罪工具。