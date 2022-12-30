駕駛下錯交流道直接倒車！還叫後車往前 網諷：真拿雞腿換駕照
國道2號大竹交流道昨天發生驚險場面，一輛銀色轎車疑似走錯方向，竟在匝道路段直接倒車，幸後方車輛及時察覺未撞上，但銀色轎車駕駛仍未放棄倒車，還搖窗揮手示意後車閃避前行，誇張行徑被PO上網路後，引來一片撻伐，而國道警方也將對駕駛開罰。
警方調查，事情發生在昨天上午8時許，銀色轎車從國道2號大竹交流道進入西向路段，往桃園機場方向行駛，但疑似走錯方向，於是直接在匝道路段倒車，雖然過程有閃雙黃燈警示，也靠邊禮讓後車，但行為仍不被大眾接受。
影片在網路上流傳開來，網友紛紛嘲諷銀色轎車駕駛的駕照是用雞腿換的，指責駕駛這種行徑會害死人，而事件也引起警方關注。
國道警方表示，銀色轎車駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例，後續將依車牌號碼開單告發，駕駛可能面臨3千元到6千元罰款。
警方呼籲，用路人上錯交流道或錯過交流道都應至下個交流道做迴轉，不可在匝道或主線停車、倒車或橫切車道，違者恐危及自身與他人生命安全，民眾如有發現違規車輛，可將行車紀錄器影像上傳到國道公路警察局檢舉專區，遏止惡意違規歪風。
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