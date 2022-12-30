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疑爭風吃醋談判不成打群架 警逮5人送辦

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣銅鑼火車站前廣場日前發生打架鬥毆事件，警方今天表示，經調查為2派人馬因感情糾紛相約談判，雙方一言不合引爆衝突，已將涉案的5名男子依傷害及妨害秩序罪嫌函送法辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天接受媒體聯訪指出，銅鑼火車站前廣場於28日晚間發生打架鬥毆事件，警方接獲報案，立即啓動快打警力抵達現場，到場時雙方均已離開，警方在附近巡邏找到相關當事人，將人帶回偵訊。

經調查，發生鬥毆原因為陳姓男子（25歲）與徐姓男子（30歲）為感情爭風吃醋，原本相約在火車站前談判，不料引發互毆案件，雙方均有人受傷，所幸無大礙，全案依傷害、妨害秩序罪嫌，將兩造滋事分子總共5人，移請苗栗地方檢察署偵辦。

日前銅鑼鄉才剛發生桃園幫派與苗栗幫派分子，因廢棄土方糾紛，造成衝突砸毀多部車輛案件，不料，再傳多名男子互毆，引發議論，警則已排除2起案件的相關性。

徐文明表示，警方嚴正呼籲民眾，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。

鬥毆 火車站 幫派

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