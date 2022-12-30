高雄趁年關今起酒駕大執法 全市同步嚴打酒駕

高雄市警局今天到明年元旦，展開3天取締酒駕大執法。圖／本報資料照片 年關到來，各地舉辦跨年晚會，高雄市警局為遏止酒駕歪風，規畫「取締酒駕大執法」，今起至明年元旦連續三天，將全市同步加強取締酒駕。

高雄市警局表示，隨著國內疫情趨緩，各飲酒場所逐步解封，加上天氣漸涼，民眾聚會飲酒或冬令進補漸多，高雄市警局將易發生酒後駕車事故地點、路段，以及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店附近路段，列為取締酒駕重點，規畫「多點式路檢」、「重點區域巡守」方式部署警力，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡疑酒駕車輛，並攔檢意圖逃逸或規避警方路檢的汽、機車。

高雄市警察局長林炎田表示，為杜絕酒駕事故憾事發生，需執法及宣導雙管齊下，呼籲餐飲業者負起社會責任，主動幫飲酒顧客代叫計程車或鼓勵代駕，顧客若不配合，店家可通報警方到場，即時攔阻。

高雄市警局統計，今年1月至12月25日發生酒後駕車肇事事故共354件，幾乎天天都有人酒駕肇事，但已較去年同期共發生422件，減少68件，下降16%；警方取締酒駕共計1萬零383件，較去年同期取締9427件，增加956件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康