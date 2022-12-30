快訊

超愛開會的共產黨三寶之一 「民主生活會」霧裡看出政治花

世紀球王比利：森巴足球與「美麗球賽」的奠基者

獨家發明「魚鱗變衣服」 紡織董座摔車全身癱瘓國賠結果出爐！

台南法拍會明年1月3日登場 查扣大貨車、冷氣機變價拍賣

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署於明年1月3日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會。拍賣物品有2016本田FIT轎車、賓士轎車、福特小貨車及手持式螢光分析儀等物，另有台南地檢署囑託拍賣的國瑞10.4噸自用大貨車、TECO窗型冷氣機及培養土等物，歡迎民眾競標。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件有2016年本田汽車，1497CC，該車僅滯欠罰鍰5000元，第1次拍賣，定有底價。另外，南檢囑託拍賣1輛自用大貨車為國瑞，2013年份，6403CC，該車未滯欠牌照稅、燃料費及交通罰鍰，起拍價為114萬元。

其他拍賣物品，還有賓士轎車、福特小貨車等轎車、光陽機車、國票綜合證券股份有限公司股份1300股、雲豹金融科技有限公司出資額169萬4826元、手持式XRF X 射線螢光分析儀、拉炮、氣球、生日蠟燭等。

台南分署指出，本次受南檢囑託拍賣偵查中扣押物，是國土專組檢察官查扣違反廢棄物清理法的不法集團主嫌所使用大貨車，以及日前毒品專組檢察官查獲非法製造大麻工廠案件所查扣培養土40包及風乾大麻的冷氣機2台，有保管所費過鉅或有困難情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意後，均委託分署進行偵查中變價拍賣。

同時，為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在官網，歡迎民眾事先查詢閱覽。

南檢國土專組檢察官查扣違反廢棄物清理法的不法集團主嫌所使用大貨車，也在本次拍賣之列。圖／讀者提供
南檢國土專組檢察官查扣違反廢棄物清理法的不法集團主嫌所使用大貨車，也在本次拍賣之列。圖／讀者提供
南檢囑託拍賣日前查獲非法製造大麻工廠案件所查扣培養土40包及風乾大麻的冷氣機2台。圖／讀者提供
南檢囑託拍賣日前查獲非法製造大麻工廠案件所查扣培養土40包及風乾大麻的冷氣機2台。圖／讀者提供
台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件有2016年本田汽車，1497CC，該車僅滯欠罰鍰5000元，第1次拍賣，定有底價。圖／讀者提供
台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件有2016年本田汽車，1497CC，該車僅滯欠罰鍰5000元，第1次拍賣，定有底價。圖／讀者提供

台南 本田

延伸閱讀

開車彎身撿打火機GG了 大貨車開進宜蘭水田裡側翻

影／國道三號大貨車追撞轎車後翻落邊坡 3人受傷

元旦連假蘇花路廊估7萬輛次車流 新城警布18處崗哨疏導

花蓮北濱外環道將封4天檢修 公所掛告示牌籲請配合改道

相關新聞

貨車司機變身雨衣大盜 搶超商住汽車旅館錢都花光

彰化縣林姓男子是職業大貨車司機，日前深夜變身雨衣大盜到超商搶劫，事後店長報案，警方報請彰化地檢署指揮偵辦，昨到林男住家逮...

駕駛下錯交流道直接倒車！還叫後車往前 網諷：真拿雞腿換駕照

國道2號大竹交流道昨天發生驚險場面，一輛銀色轎車疑似走錯方向，竟在匝道路段直接倒車，幸後方車輛及時察覺未撞上，但銀色轎車...

台南法拍會明年1月3日登場 查扣大貨車、冷氣機變價拍賣

行政執行署台南分署於明年1月3日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會。拍賣物品有2016本田FIT轎車、賓士轎車、福特小...

影／汐止社區住戶不滿噪音擾鄰起口角 竟拿長槍嚇人

新北市汐止區一處社區住戶陳姓男子不滿樓上鄰居鍾姓男子製造噪音擾人，日前理論起口角，竟涉嫌拿長槍嚇人，警方到場果真搜出一把...

影／車身偏移失控撞民宅 波及4機車

新北市新莊區姚姓男子，今天凌晨開車返家，途中他沿著雙鳳路往新北大道方向，行經雙鳳路108巷突然車身偏移，失控衝撞一旁騎樓...

影／台南仁德印刷廠深夜傳火警 出動大批人車灌救中

台南市仁德區義林十二街印刷工廠深夜11時41分火警，消防局據報後調派仁德分隊等大批人車趕往現場搶救，抵達現場後發現工廠2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。