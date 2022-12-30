台南法拍會明年1月3日登場 查扣大貨車、冷氣機變價拍賣

行政執行署台南分署於明年1月3日上午10時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會。拍賣物品有2016本田FIT轎車、賓士轎車、福特小貨車及手持式螢光分析儀等物，另有台南地檢署囑託拍賣的國瑞10.4噸自用大貨車、TECO窗型冷氣機及培養土等物，歡迎民眾競標。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件有2016年本田汽車，1497CC，該車僅滯欠罰鍰5000元，第1次拍賣，定有底價。另外，南檢囑託拍賣1輛自用大貨車為國瑞，2013年份，6403CC，該車未滯欠牌照稅、燃料費及交通罰鍰，起拍價為114萬元。

其他拍賣物品，還有賓士轎車、福特小貨車等轎車、光陽機車、國票綜合證券股份有限公司股份1300股、雲豹金融科技有限公司出資額169萬4826元、手持式XRF X 射線螢光分析儀、拉炮、氣球、生日蠟燭等。

台南分署指出，本次受南檢囑託拍賣偵查中扣押物，是國土專組檢察官查扣違反廢棄物清理法的不法集團主嫌所使用大貨車，以及日前毒品專組檢察官查獲非法製造大麻工廠案件所查扣培養土40包及風乾大麻的冷氣機2台，有保管所費過鉅或有困難情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意後，均委託分署進行偵查中變價拍賣。