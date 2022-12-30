影／汐止社區住戶不滿噪音擾鄰起口角 竟拿長槍嚇人
新北市汐止區一處社區住戶陳姓男子不滿樓上鄰居鍾姓男子製造噪音擾人，日前理論起口角，竟涉嫌拿長槍嚇人，警方到場果真搜出一把空氣長槍，雙方互提告訴，警詢後將陳男依恐嚇罪嫌，鍾男依妨害名譽及公共危險罪嫌，函送士林地檢署偵辦。
新北市汐止警方本月24日獲報，汐止區汐萬路二段228巷內一處社區發生住戶紛爭，疑似有人涉嫌持槍恐嚇，警方趕抵現場時，只見陳姓男子（42歲）與鍾姓男子（48歲）仍在互相指責對方。
據了解，陳男不滿住在社區3樓住戶鍾男時常製造各種噪音，雙方早已產生嫌隙，當天發現鍾男涉嫌從樓上丟擲泥土石塊下來，才會爆發口角爭執。鍾男見警方到場後表示，雙方爭執時，陳男涉嫌手持一把長槍恐嚇，但警方在現場並未發現有任何槍枝。
為求慎重，警方調閱社區內監視器畫面，發現陳男確曾從家中拿出一把長槍，陳男才坦承並帶警方至屋內取出一把玩生存遊戲的空氣長槍，陳男坦承，該槍是他花1萬8000元在中和一間販賣生存遊戲裝備的店家購得。
該槍經警方送驗後，確認該把生存遊戲槍械未達殺傷力標準，因陳男不滿鍾男曾罵他「臭俗辣」及從樓上丟擲泥土石塊提告，警詢後將鍾男依妨害名譽及公共危險罪嫌，陳男則依恐嚇罪嫌函送檢方偵辦。
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