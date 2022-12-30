影／車身偏移失控撞民宅 波及4機車

新北市新莊區姚姓男子，今天凌晨開車返家，途中他沿著雙鳳路往新北大道方向，行經雙鳳路108巷突然車身偏移，失控衝撞一旁騎樓民宅，還波及4輛機車，所幸駕駛送醫並無大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因尚待釐清。

經調查，姚姓男子（28歲）今天凌晨1時32分左右，獨自駕車返家，他沿著新莊區雙鳳路往新北大道方向行駛，行經雙鳳路108巷時，車身突然偏移失控撞進3號騎樓民宅，並波及4輛機車。