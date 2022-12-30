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影／車身偏移失控撞民宅 波及4機車
新北市新莊區姚姓男子，今天凌晨開車返家，途中他沿著雙鳳路往新北大道方向，行經雙鳳路108巷突然車身偏移，失控衝撞一旁騎樓民宅，還波及4輛機車，所幸駕駛送醫並無大礙，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因尚待釐清。
經調查，姚姓男子（28歲）今天凌晨1時32分左右，獨自駕車返家，他沿著新莊區雙鳳路往新北大道方向行駛，行經雙鳳路108巷時，車身突然偏移失控撞進3號騎樓民宅，並波及4輛機車。
救護人員獲報派員趕抵，姚男已自行爬出車外，經檢視他肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
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