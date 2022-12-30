雅速達鐵皮廠4死工安非首例 員工曾遭1噸機台壓斷胸椎

台中豐原雅速達公司的鐵皮建物29日晚上起火釀4死多傷慘劇，台中市府已判定該地屬違建，而速達前年曾發生公安意外，邱姓廠長指示黃姓員工搬運1噸重機台，卻沒給予安全訓練、告知注意事項，害黃遭壓斷胸椎釀下肢無力、性功能永久障礙，邱事後還去恐嚇黃，法院依過失致重傷害罪判邱8月，全案上訴中。

檢方起訴指出，雅速達邱姓廠長2020年2月4日要入線課黃姓員工，自入線區將重達1公噸的立式整形機搬到集貨區，卻未注意讓黃受安全衛生訓練，也沒具體指示用何種方式搬運上車。

黃就徒手推拉方式將機台搬到華特裝置並操作上升，結果機台欠缺固定滑動倒塌壓傷黃，造成他胸椎骨折、脊髓神經受損，經手術後仍有下肢關節無力、膀胱及性功能永久障礙之重傷害。

檢方以雅速達詹姓負責人、邱姓廠長，各自有經營綜理業務身為雇主，依職業安全衛生法規定應注意對勞工必要職業訓練等，卻疏於未注意，依過失致重傷害罪嫌起訴詹、邱。

法院審理時，邱姓廠長否認犯行，辯稱沒有下指令要黃1人去搬機台上貨車，要搬也須堆高機或3個人力；詹姓負責人同樣否認，表示他負責公司對外業務、營運，廠內運作由各部門主管分層負責，對於搬運機台細節不清楚。

黃姓員工則說，公司沒對他實施職業安全訓練，也沒宣導搬立式整形機注意事項，搬運也非他業務，當天邱姓廠長叫他把機台搬上車，直到他受傷後公司才安排勞工安全、職災宣導等。

台中勞檢處也證稱，當下沒拿到雅速達訂的安全工作守則，公司也無法提供有對黃姓員工實施衛生教育訓練資料，包括職業安全規定、安全作業標準該公司都沒具備，認為管理上有疏失才導致意外。

法院指出，邱姓廠長指派黃員搬機台，未注意提供安全訓練、防止移動設備才造成黃受重傷，且犯後否認，犯後還對黃員恐嚇另被檢察官起訴，依過失致人重傷罪判他8月徒刑。